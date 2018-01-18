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    18 Ocak 2018, Perşembe
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    ’da olmaktan çok mutluyum”

    “<a href="/index/adanaspor?id=d3abae23-83c7-40ca-867f-319d0e5947e5" class="" rel="tag">Adanaspor</a>’da olmaktan çok mutluyum”

    1. Lig takımlarından , Denizlispor maçının hazırlıklarını sürdürüyor.

    Teknik Direktör Osman Özköylü yönetiminde çalışmalarını sürdüren ısınma hareketlerinin ardından taktiksel çalışma yaptı. Antrenmanda futbolcuların istekli ve morallerinin yüksek olması da teknik heyetin yüzünü güldürdü. 'da Denizlispor maçı öncesinde sakat veya cezalı oyuncu bulunmuyor.

    Adanaspor'un yeni transferi , turuncu-beyazlı takımın formasına giymekten çok mutlu olduğunu dile getirdi.
    antrenman öncesinde yaptığı açıklamada, "Adanaspor'da başarılı olmak istiyorum. Altyapıdan bu zaman kadar orta saha mevkisinde oynuyorum ama son dönemlerde ön liberoda da oynadığım oldu. Sezon öncesinde de Adanaspor ile anlaşma durumum olmuştu ancak olmadı. Kısmette devre arasında anlaşmak varmış. Hedefi olan bir futbolcuyumdur. Bu doğrultuda takıma da elimden geldiğince yardımcı olmaya çalışacağım ve hedefimiz Adanaspor'u yeniden Süper Lig'e taşımak. Kamp dönemi artık sona eriyor. Takım olarak Denizlispor maçına en iyi şekilde hazırlandığımızı düşünüyorum. Denizlispor maçında istediğimiz gibi oynayarak sahadan 3 puanla ayrılmak istiyoruz" dedi.
    1. 18 Ocak 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 12:44
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