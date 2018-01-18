“Adanaspor’da olmaktan çok mutluyum”
TFF 1. Lig takımlarından Adanaspor, Denizlispor maçının hazırlıklarını sürdürüyor.
Adanaspor'un yeni transferi Kürşad Sürmeli, turuncu-beyazlı takımın formasına giymekten çok mutlu olduğunu dile getirdi.
Kürşad Sürmeli antrenman öncesinde yaptığı açıklamada, "Adanaspor'da başarılı olmak istiyorum. Altyapıdan bu zaman kadar orta saha mevkisinde oynuyorum ama son dönemlerde ön liberoda da oynadığım oldu. Sezon öncesinde de Adanaspor ile anlaşma durumum olmuştu ancak olmadı. Kısmette devre arasında anlaşmak varmış. Hedefi olan bir futbolcuyumdur. Bu doğrultuda takıma da elimden geldiğince yardımcı olmaya çalışacağım ve hedefimiz Adanaspor'u yeniden Süper Lig'e taşımak. Kamp dönemi artık sona eriyor. Takım olarak Denizlispor maçına en iyi şekilde hazırlandığımızı düşünüyorum. Denizlispor maçında istediğimiz gibi oynayarak sahadan 3 puanla ayrılmak istiyoruz" dedi.
- 18 Ocak 2018, Perşembe
- Güncelleme: 12:44
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Ertuğrul Sağlam, İran yolcusu
Toplam 1
Yorum
a.s asya şampiyonlar ligindeki iran takımı. hayırlı olsun. en fanatik seyirciye sahip.
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Tekmelikteki F.Bahçe arması olay oldu!
Toplam 6
Yorum
BEŞİKTAŞ hayır giyemez profesyonelce değil şimdi ismail köybaşının tekmeliğinde de bjk arması görseydin dünyaları sayardın objektif ol ! dürüst ol !
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Beşiktaş'ta flaş karar! Tosic gidiyor, Ba dönüyor
Toplam 3
Yorum
BEŞİKTAŞ valla 3 m paund diyorlar sonra o paund oluyor euro ama bu fiyata tosic satılmaz büyük hata...
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