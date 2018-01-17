Gazişehir Gaziantep, Segbefia'yı kadrosuna kattı
TFF 1. Lig ekiplerinden Gazişehir Gaziantep, orta saha oyuncusu Prince Segbefia'yı transfer etti.
Kulüpten yapılan açıklamada, son olarak Süper Lig ekiplerinden Göztepe'de forma giyen Segbefia ile anlaşma sağlandığı belirtildi. Açıklamada, kulüp başkanı Adil Sani Konukoğlu ile bir araya gelen 26 yaşındaki futbolcunun resmi sözleşmeye imza attığı aktarıldı. Başkan Konukoğlu'nun, Togolu futbolcuya başarı dileğinde bulunduğu kaydedildi.
- 17 Ocak 2018, Çarşamba
- Güncelleme: 16:41
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