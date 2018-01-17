Altınordu'da Oğulcan'a görev
TFF 1'inci Lig'de Pazar günü evinde Elazığspor'la 2'nci yarının ilk maçına çıkacak Altınordu'da, sarı kart cezalısı Kerim Avcı ve sakat Alican'ın yokluğunda forvet arkasında genç ön libero Oğulcan'ın görev alması bekleniyor.
Forvet arkası pozisyonunda oynayan Gazişehir Gaziantep'ten eski futbolcusu Okan'ı transfer etme girişmeleri sonuçsuz kalan Altınordu, çareyi takım içinden çözecek. Teknik direktör Hüseyin Eroğlu, antrenmanlarda 10 numara pozisyonunda denediği Oğulcan'ı Elazığspor karşısında hücum hattında sahaya sürmeyi planlıyor. Kırmızı-lacivertlilerde tedavisi süren sağ bek Kerim Alıcı da forma giyemeyecek.
- 17 Ocak 2018, Çarşamba
- Güncelleme: 15:22
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Trabzonspor, Konyaspor maçı hazırlıklarını başladı
Toplam 1
Yorum
Bence SSSSSSSSSSSSSSSSSAAAAAAAAAAAAAAAMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMPPPPPPPPPPPPPPPIIIIIIIIIIIYYYYYYYYYYYOOOOOOONNNNNNNNNNNNNNN TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTSS
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Beşiktaş'tan sonra... G.Saray'dan sürpriz hamle!
Toplam 8
Yorum
BJK anlayan anlıyor sen sakin ol heyecanlanma.:) Bİde anlaşılır cümle kursaydın keşke.kim çocukça yorum yapmış cümlenden belli..
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Konyaspor'dan hakem tepkisi
Toplam 1
Yorum
şimal yıldızı yazın buraya... pazar günü sahada bu futbolcu ! o zaman ne diyeceksiniz bakalım.
Altınordu'da Oğulcan'a görev haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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