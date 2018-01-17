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    17 Ocak 2018, Çarşamba
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    Altınordu'da Oğulcan'a görev

    Altınordu'da Oğulcan'a görev

    TFF 1'inci Lig'de Pazar günü evinde 'la 2'nci yarının ilk maçına çıkacak Altınordu'da, sarı kart cezalısı Kerim Avcı ve sakat Alican'ın yokluğunda forvet arkasında genç ön libero Oğulcan'ın görev alması bekleniyor.

    Forvet arkası pozisyonunda oynayan Gazişehir Gaziantep'ten eski futbolcusu Okan'ı transfer etme girişmeleri sonuçsuz kalan Altınordu, çareyi takım içinden çözecek. Teknik direktör , antrenmanlarda 10 numara pozisyonunda denediği Oğulcan'ı karşısında hücum hattında sahaya sürmeyi planlıyor. Kırmızı-lacivertlilerde tedavisi süren sağ bek Kerim Alıcı da forma giyemeyecek.

    1. 17 Ocak 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 15:22
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