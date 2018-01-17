Derelioğlu "Yenilmekten korkmuyoruz"
Gaziantepspor Teknik Direktörü Oktay Derelioğlu, rakiplerinden çok kendilerinin ne olduğunun önemli olduğunu vurgulayarak, "Arzulu ve istekliyiz. Her şeyden önce yenilmekten korkmuyoruz. Çünkü biz her takımı yenecek güçteyiz" dedi.
"TÜRK FUTBOLUNUN GÜÇLÜ İSİMLERİ GAZİANTEP'E YARDIM EDECEKLERDİR"
Kulübün içerisinde bulunduğu durum ile ilgili de değerlendirme yapan Derelioğlu, "Sorunları anlatmaya gerek yok, başkanımız bu sorunların üstesinden gelirken bizde sahada başarıyı yansıtırsak o mücadeleyi ve kaliteyi gösterirsek, herhalde Gaziantep'in hem ileri gelenleri hem Türk futbolunun güçlü isimleri Gaziantep'e mutlaka yardım edeceklerdir" şeklinde konuştu.
"TARİH BU ÇOCUKLARI ALTIN HARFLERLE YAZACAK"
Genç sporculara fırsatı değerlendirmeleri konusunda uyarıda bulunan Derelioğlu, "Şu durumda eğer biz zoru başarırsak, bu zor dönemden çıkarsak bu çocukların sayesinde olacak. Tarih bu çocukları altın harflerle yazacak. Kadromuzun çoğu 16 ile 20 yaş arası. Ben onlara çok güveniyorum, inanıyorum" diye konuştu.
"YENİLMEKTEN KORKMUYORUZ"
Rakibin isminin önemli olmadığını anlatan Derelioğlu, "Bizim ne olduğumuzun önemi var. Biz arzulu ve istekliyiz. Her şeyden önce yenilmekten korkmuyoruz. Çünkü biz her takımı yenecek güçteyiz. Bu takımı yaşatmak lazım. Gaziantep'in 2 tane güzide takımı var bu 2 takım da yaşasın. Bu zor günlerde tribünleri tıklım tıklım görmek istiyoruz. İyi günde herkes yanımızda olabiliyor. Gerçek dost, gerçek taraftar bu günlerde olması lazım" ifadelerini kullandı.
Derelioğlu, 21 Ocak Pazar günü karşılaşacakları Ümraniyespor'un çok kaliteli bir ekip olduğuna da dikkat çekerek, "İyi bir mücadele olmasını istiyorum. Mücadelemizi sahaya yansıtıp, hak eden kazansın diyorum" şeklinde konuştu.
- 17 Ocak 2018, Çarşamba
- Güncelleme: 15:00
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Trabzonspor, Konyaspor maçı hazırlıklarını başladı
Toplam 1
Yorum
Bence SSSSSSSSSSSSSSSSSAAAAAAAAAAAAAAAMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMPPPPPPPPPPPPPPPIIIIIIIIIIIYYYYYYYYYYYOOOOOOONNNNNNNNNNNNNNN TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTSS
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Beşiktaş'tan sonra... G.Saray'dan sürpriz hamle!
Toplam 8
Yorum
BJK anlayan anlıyor sen sakin ol heyecanlanma.:) Bİde anlaşılır cümle kursaydın keşke.kim çocukça yorum yapmış cümlenden belli..
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Konyaspor'dan hakem tepkisi
Toplam 1
Yorum
şimal yıldızı yazın buraya... pazar günü sahada bu futbolcu ! o zaman ne diyeceksiniz bakalım.
Derelioğlu "Yenilmekten korkmuyoruz" haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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