Kötü günler geçiren ve TFF 1. Lig'de son sırada bulunan Gaziantepspor, Pazar günü oynanacak olan Ümraniyespor maçı hazırlıklarını Gaziantep Celal Doğan Spor Tesisleri'nde yaptığı çalışmalarla sürdürdü. Kırmızı-siyahlı ekip, kısa süre önce anlaştığı Teknik Direktör Oktay Derelioğlu, yönetiminde çalışmalarını sürdürüyor. Paralarını alamadığı gerekçesiyle antrenmanlara çıkmayan futbolcular ve transfer yasağı nedeniyle antrenmanlar, alt yapıdan kadroya alınan genç oyuncularla sürdürülüyor. Çalışmaları basın mensuplarına değerlendiren Gaziantepspor Teknik Direktörü Oktay Derelioğlu, "Rakibin kim olduğunun önemi yok, bizim ne olduğumuzun önemi var. Biz arzulu ve istekliyiz. Her şeyden önce yenilmekten korkmuyoruz. Çünkü biz her takımı yenecek güçteyiz'' dedi.Kulübün içerisinde bulunduğu durum ile ilgili de değerlendirme yapan Derelioğlu, "Sorunları anlatmaya gerek yok, başkanımız bu sorunların üstesinden gelirken bizde sahada başarıyı yansıtırsak o mücadeleyi ve kaliteyi gösterirsek, herhalde Gaziantep'in hem ileri gelenleri hem Türk futbolunun güçlü isimleri Gaziantep'e mutlaka yardım edeceklerdir" şeklinde konuştu.Genç sporculara fırsatı değerlendirmeleri konusunda uyarıda bulunan Derelioğlu, "Şu durumda eğer biz zoru başarırsak, bu zor dönemden çıkarsak bu çocukların sayesinde olacak. Tarih bu çocukları altın harflerle yazacak. Kadromuzun çoğu 16 ile 20 yaş arası. Ben onlara çok güveniyorum, inanıyorum" diye konuştu.Rakibin isminin önemli olmadığını anlatan Derelioğlu, "Bizim ne olduğumuzun önemi var. Biz arzulu ve istekliyiz. Her şeyden önce yenilmekten korkmuyoruz. Çünkü biz her takımı yenecek güçteyiz. Bu takımı yaşatmak lazım. Gaziantep'in 2 tane güzide takımı var bu 2 takım da yaşasın. Bu zor günlerde tribünleri tıklım tıklım görmek istiyoruz. İyi günde herkes yanımızda olabiliyor. Gerçek dost, gerçek taraftar bu günlerde olması lazım" ifadelerini kullandı.Derelioğlu, 21 Ocak Pazar günü karşılaşacakları Ümraniyespor'un çok kaliteli bir ekip olduğuna da dikkat çekerek, "İyi bir mücadele olmasını istiyorum. Mücadelemizi sahaya yansıtıp, hak eden kazansın diyorum" şeklinde konuştu.