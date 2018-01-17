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    17 Ocak 2018, Çarşamba
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    'da moraller yerinde

    Eskişehirspor'da moraller yerinde

    TFF 1. Lig ekiplerinden , hafta sonu oynayacağı İstanbulspor A.Ş. maçı hazırlıklarını sürdürüyor.

    TFF. 1. Ligin ikinci yarısı ilk maçında , sahasında İstanbul A.Ş. ile Cumartesi günü karşılaşacak. 18. haftada taraftarının önünde mücadele edecek olan Siyah Kırmızılı ekip, hazırlıklarına Vali Hanefi Demirkol tesislerinde gerçekleşen antrenman ile devam etti. Teknik Direktör yönetiminde 85 dakika süren antrenman, ısınma hareketleri ile başladı. 5'e 2 pas çalışması ile devam eden antrenman, tam saha taktik maç ile son bulurken oyuncuların da moralli oldukları gözlendi.

    1. 17 Ocak 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 14:47
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