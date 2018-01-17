Eskişehirspor'da moraller yerinde
TFF 1. Lig ekiplerinden Eskişehirspor, hafta sonu oynayacağı İstanbulspor A.Ş. maçı hazırlıklarını sürdürüyor.
- 17 Ocak 2018, Çarşamba
- Güncelleme: 14:47
-
Beşiktaş'tan sonra... G.Saray'dan sürpriz hamle!
Toplam 7
Yorum
ultraslan hey dostum bu 2 sene şampiyon olupda kendini barseleno sanan takımın taraftarları gsyemi özenti dio
-
Larin çok gol atar
Toplam 1
Yorum
Bence Hizli Genc Yetenekli 1.88 Büyük Sag Ayak Üste Zenci Daha ne Istiyorsunuz ? Cenk iyidi ama Hizli degildi Üste Dribbling asagi yukari yoktu
-
'Bana yeni oyuncu verecekler'
Toplam 6
Yorum
TARAFTAR Ozan ı versek onuda kabul etmez.
Eskişehirspor'da moraller yerinde haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.