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    17 Ocak 2018, Çarşamba
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    Denizlispor'da tamam gibi

    Denizlispor'da <a href="/index/ismail-haktan?id=7fbc1416-d8ac-4393-a556-5e1d170b5473" class="" rel="tag">İsmail Haktan</a> tamam gibi

    TFF 1. Lig'de ikinci yarıda kurtuluş mücadelesi vermeye hazırlanan Denizlispor, Grandmedical Manisaspor'la sözleşmesini fesheden Otabaşı ile prensipte anlaştı.

    Sportif Direktör Bülent Ertuğrul, oyuncunun menajeri Fırat Özdemir ile bir araya gelerek şartlarda anlaşma sağladı. 2012-13 sezonunun ikinci yarısında, geçen sezon ise ilk yarıda yeşil-siyahlı formayı terleten 27 yaşındaki sağ kanat oyuncusu, bu sezon ilk devrede Tarzan'da ligde 14 maçta 1 gol kaydetti. Ara transfer döneminde Eze, Alperen, Canberk ve Hasan'la anlaşan Horoz, transferiyle 5. takviyesini yapmış olacak. Öte yandan Futbol Federasyonu, yönetimin Adanaspor maçını 22 Ocak Pazartesi'den 21 Ocak Pazar'a aldırma isteğini kabul etmedi.

    1. 17 Ocak 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 14:43
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