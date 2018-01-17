Denizlispor'da İsmail Haktan tamam gibi
TFF 1. Lig'de ikinci yarıda kurtuluş mücadelesi vermeye hazırlanan Denizlispor, Grandmedical Manisaspor'la sözleşmesini fesheden İsmail Haktan Otabaşı ile prensipte anlaştı.
Sportif Direktör Bülent Ertuğrul, oyuncunun menajeri Fırat Özdemir ile bir araya gelerek şartlarda anlaşma sağladı. 2012-13 sezonunun ikinci yarısında, geçen sezon ise ilk yarıda yeşil-siyahlı formayı terleten 27 yaşındaki sağ kanat oyuncusu, bu sezon ilk devrede Tarzan'da ligde 14 maçta 1 gol kaydetti. Ara transfer döneminde Eze, Alperen, Canberk ve Hasan'la anlaşan Horoz, İsmail Haktan transferiyle 5. takviyesini yapmış olacak. Öte yandan Futbol Federasyonu, yönetimin Adanaspor maçını 22 Ocak Pazartesi'den 21 Ocak Pazar'a aldırma isteğini kabul etmedi.
- 17 Ocak 2018, Çarşamba
- Güncelleme: 14:43
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“Transfer yapmamız gerekiyor”
Toplam 8
Yorum
Ts61 Hocam biz arkandayız .Bu takım için oynamayan kim varsa gönder.Kaleci Onur bile olsa gönder .Bıktık artık sahada yürüyen adamları izlemekten
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“Transfer yapmamız gerekiyor”
Toplam 8
Yorum
ts61 Başakşehir gibi takımların çok örneği var genelde ömürleri çok kısa oluyor.Bu değiştirilemez bir gerçek.Çünkü siyasi
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İki transfer bitiyor
Toplam 7
Yorum
xxxx Takimda para eden ne kadar topcu varsa iyi fiyata satip borclar azaltilabilir.Ts nin alt yapidan ve karadenizli genc ve iyi oyunculari lazim
Denizlispor'da İsmail Haktan tamam gibi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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