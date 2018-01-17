“Öncelikli ilkemiz Erzurumspor’un başarısı”

Erzurum sevdalısı, mavi-beyaz sevdalısı, Büyükşehir Belediye Erzurumspor Kulübümüzün Onursal Başkanı Mehmet Sekmen'in kararlı ve özverili destekleriyle başarılı olmak istediklerini ifade eden Kulüp Başkanı Doğan, "Bizim öncelikli amacımız kulüp çatısı altında, yönetimiyle, aşçısıyla, çalışan personeliyle teknik heyeti, futbolcusuyla, basınıyla birlikte takımımızın başarısını üst sıralara taşımak olacak. Tüm maçlarımıza da bu başarı çizgisinde tecrübeli teknik heyetimizle birlikte yakalayacağımız inancındaydım. Tecrübeli oyuncularımızın katkısıyla maçlarımızı kazanmak arzusuyla mücadele edeceğimize inanıyorum. Taraftarlarımızdan da bu konuda bizi desteklemelerini istiyoruz. Özellikle Paso lig kartıyla mavi-beyaz sevdaya destek olmalarını bekliyoruz. Biz birlik, beraberlik içinde başarıları yakalayacağımıza tüm gönlümüzle inanıyoruz. Yönetim olarak, camia olarak bu hedef doğrultusunda kenetlendik. Gençlerimizin bize ciddi destekleri var. Ben herkese katkılarından ötürü teşekkür ediyorum. Altyapıda başarılı teknik heyetimizin gayretlerini biliyorum. Özverili oyuncularımız var. İnşallah gelecekte Erzurumspor Kulübüyle sözleşme imzalayarak kendi memleketlerine hizmet etmelerini arzuluyorum. Doğru çalışmalar yapıldığı sürece güzel şeyler olacağına inananlardanım. Gençlerin spor gibi faydalı şeylere yönlendirilmesi lazım. Bu sayede imkânlar da iyi değerlendirilirse kaliteli bir gençlik yetiştirilebilir" diye konuştu.