Gaziantepspor'da teknik direktör değişti
TFF 1'inci Lig ekiplerinden Gaziantepspor yönetimi teknik direktör Faik Demir ile karşılıklı anlaşmayla yolları ayırdı. Kırmızı siyahlı ekibin teknik direktörlük görevine de Vedat Özsoylu getirildi.
Gaziantepspor yönetimi ligde alınan başarısız sonuçların ardından teknik direktör Faik Demir ile karşılıklı görüşmeyle yolları ayırma kararı aldı.
Gaziantepspor Kulübünden de konuya ilişkin yapılan açıklamada şöyle denildi:
"Yönetim kurulumuzun teknik direktör Faik Demir ile yaptığı görüşme sonucunda, her iki tarafın menfaatleri açısından gelinen noktada ayrılmanın en uygun yol olduğuna karar verilmiştir. Sayın Faik Demir'e bundan sonraki kariyerinde başarılar diler, kulübümüze vermiş oldukları emek ve mesaiden dolayı teşekkür ederiz. Yönetim kurulumuzun almış olduğu karar ile Gaziantepspor Profesyonel Futbol A Takımı Teknik Direktörlüğü görevine Vedat Özsoylu getirilmiştir. Sayın Özsoylu ve ekibine yeni görevlerinde başarılar dileriz."
- 26 Aralık 2017, Salı
- Güncelleme: 16:54
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Galatasaray'a şok sakatlık haberi! 2 ay yok...
Toplam 5
Yorum
Liseli 1 ay bile büyük kayıp 3 maç olmaması form tutması falan oraya Tolga ve Ndiyaye hazırlanmalı.
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Gös'TERİM' 4
Toplam 2
Yorum
3461 terim, bu sefer fena patlayacak gibi geliyor.
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Ucuza gitmeyecek
Toplam 2
Yorum
Hamdi Güneş Ozan'ın tek yapacağı şey çok çalışmak.Bu işlerde kızmak,gönül koymak olmaz.Bu günkü kupa maçında gençlerle beraber onu izleriz herhalde ..
Gaziantepspor'da teknik direktör değişti haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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