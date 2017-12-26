Denizlispor'da transfer harekatı

Yeşil-siyahlılar, Teleset Mobilya Akhisarspor'dan eski sağ beki Alperen Babacan, Bursaspor'dan eski stoperi İsmail Konuk ve Göztepe'den Togolu orta saha oyuncusu Segbefia'nın yanı sıra Akın Çorap Giresunspor'dan sol bek Canberk Dilaver, Bursaspor'dan ön libero Merter Yüce ve forvet Sinan Bakış'ı gündemine aldı. Sarıyer'den sağ bek Serkan Balcı ve Sivas Belediyespor'dan sağ kanat Ahmet Arı'nın da listede olduğu iddia edilirken, Grandmedical Manisaspor'dan ayrılan Atiemwen ve Ankaragücü'nden Nduka'nın isimleri de Denizlispor'la anılıyor.



