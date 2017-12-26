Denizlispor'da transfer harekatı
TFF 1'inci Lig'de düşme hattında yer alan Denizlispor'da teknik heyetin raporuyla 10 futbolcusuyla yolunu ayıracak yönetim kurulu, takviye çalışmalarına hız verdi.
Yeşil-siyahlılar, Teleset Mobilya Akhisarspor'dan eski sağ beki Alperen Babacan, Bursaspor'dan eski stoperi İsmail Konuk ve Göztepe'den Togolu orta saha oyuncusu Segbefia'nın yanı sıra Akın Çorap Giresunspor'dan sol bek Canberk Dilaver, Bursaspor'dan ön libero Merter Yüce ve forvet Sinan Bakış'ı gündemine aldı. Sarıyer'den sağ bek Serkan Balcı ve Sivas Belediyespor'dan sağ kanat Ahmet Arı'nın da listede olduğu iddia edilirken, Grandmedical Manisaspor'dan ayrılan Atiemwen ve Ankaragücü'nden Nduka'nın isimleri de Denizlispor'la anılıyor.
- 26 Aralık 2017, Salı
- Güncelleme: 15:35
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Galatasaray'a şok sakatlık haberi! 2 ay yok...
Toplam 5
Yorum
Liseli 1 ay bile büyük kayıp 3 maç olmaması form tutması falan oraya Tolga ve Ndiyaye hazırlanmalı.
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Gös'TERİM' 4
Toplam 2
Yorum
3461 terim, bu sefer fena patlayacak gibi geliyor.
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Ucuza gitmeyecek
Toplam 2
Yorum
Hamdi Güneş Ozan'ın tek yapacağı şey çok çalışmak.Bu işlerde kızmak,gönül koymak olmaz.Bu günkü kupa maçında gençlerle beraber onu izleriz herhalde ..
Denizlispor'da transfer harekatı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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