Balıkesirspor’da Kaptan Burak ve Okan affedildi
MKE Ankaragücü maçı sonrası disiplinsiz hareketleri sonrasında kadro dışı bırakılan Okan Alkan ile disiplinsiz davranışları sebebiyle teknik kadronun raporu ve yönetim kurulu kararı ile kadro dışı bırakılan Burak Çalık, Balıkesirspor Baltok yönetim kurulunun kararı ile affedildi.
- 26 Aralık 2017, Salı
- Güncelleme: 16:30
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Galatasaray'a şok sakatlık haberi! 2 ay yok...
Toplam 5
Yorum
Liseli 1 ay bile büyük kayıp 3 maç olmaması form tutması falan oraya Tolga ve Ndiyaye hazırlanmalı.
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Gös'TERİM' 4
Toplam 2
Yorum
3461 terim, bu sefer fena patlayacak gibi geliyor.
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Ucuza gitmeyecek
Toplam 2
Yorum
Hamdi Güneş Ozan'ın tek yapacağı şey çok çalışmak.Bu işlerde kızmak,gönül koymak olmaz.Bu günkü kupa maçında gençlerle beraber onu izleriz herhalde ..
Balıkesirspor’da Kaptan Burak ve Okan affedildi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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