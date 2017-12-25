 ‘Rize daha iyi olacak’ – Fotomaç – 25 Aralık 2017 ;
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    25 Aralık 2017, Pazartesi
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    ‘Rize daha iyi olacak’

    ‘Rize daha iyi olacak’
    İlk yarının son haftasında önceki gün Gazişehir Gaziantep galibiyetiyle kapatan Çaykur Rizespor'da yüzler gülüyor. Karadeniz ekibinin hocası İbrahim Üzülmez, ihtiyaçları olan bir galibiyet aldıklarını vurgulayıp, "Bundan sonra haha iyisini yapacağız, kimsenin şüphesi olmasın. Belli bir zamana ihtiyacımız var. İkinci yarıdaki takviyelerle beraber bu takımın çok daha iyi yol alacak" dedi.
    1. 25 Aralık 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 00:08
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