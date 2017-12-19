Altınordu'dan imza şov!
TFF 1'inci Lig'de Adana Demirspor beraberliği ile Play-Off yolunda yara alan Altınordu, altyapısından profesyonel yaptığı 3 futbolcunun sözleşmelerini 5 yıllığına uzattı.
Daha önce sezon başında kalecisi Erce ile 3 yıllık yeni mukavele imzalayan kırmızı-lacivertli ekip, kaleci Ali Emre, stoper Recep Yemişçi ve orta saha Oğulcan Ülgün'ün kontratlarını da 2023 yılına kadar uzattı. Ali Emre bu sezon 1 lig, 1 de kupa maçında kaleyi korurken, Oğulcan 7 lig ve 1 kupa maçında görev yaptı. Çağlar Söyüncü'nün veliahtı olarak gösterilen Recep ise 12 lig maçında formayı terletti.
- 19 Aralık 2017, Salı
- Güncelleme: 13:03
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Şampiyonluk oranları değişti! İşte yeni favori...
Toplam 6
Yorum
bence fb konya macını 3 puanla gecebilirse devre arası o savunmayı komple yenilerse samp.lugun en güclü adayıdır
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Tudor'un gönderilmesi Hırvat basınında
Toplam 1
Yorum
akdği imparaTudor
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Avcı bombası
Toplam 40
Yorum
Gayret Getir Hasan şaşı yada Ronald Koeman
Altınordu'dan imza şov! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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