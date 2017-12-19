Altınordu'dan imza şov!

Daha önce sezon başında kalecisi Erce ile 3 yıllık yeni mukavele imzalayan kırmızı-lacivertli ekip, kaleci Ali Emre, stoper Recep Yemişçi ve orta saha Oğulcan Ülgün'ün kontratlarını da 2023 yılına kadar uzattı. Ali Emre bu sezon 1 lig, 1 de kupa maçında kaleyi korurken, Oğulcan 7 lig ve 1 kupa maçında görev yaptı. Çağlar Söyüncü'nün veliahtı olarak gösterilen Recep ise 12 lig maçında formayı terletti.



