 Altınordu'dan imza şov! – Fotomaç – 19 Aralık 2017 ;
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    19 Aralık 2017, Salı
    OYUN ENGLISH

    'dan imza şov!

    Altınordu'dan imza şov!

    TFF 1'inci Lig'de Adana Demirspor beraberliği ile Play-Off yolunda yara alan , altyapısından profesyonel yaptığı 3 futbolcunun sözleşmelerini 5 yıllığına uzattı.

    Daha önce sezon başında kalecisi Erce ile 3 yıllık yeni mukavele imzalayan kırmızı-lacivertli ekip, kaleci Ali Emre, stoper Recep Yemişçi ve orta saha Oğulcan Ülgün'ün kontratlarını da 2023 yılına kadar uzattı. Ali Emre bu sezon 1 lig, 1 de kupa maçında kaleyi korurken, Oğulcan 7 lig ve 1 kupa maçında görev yaptı. Çağlar Söyüncü'nün veliahtı olarak gösterilen Recep ise 12 lig maçında formayı terletti.

    1. 19 Aralık 2017, Salı
    2. Güncelleme: 13:03
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Altınordu'dan imza şov! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN