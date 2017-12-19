Kulüpten yapılan açıklamada, Boluspor maçının ardından bir basın toplantısı yapılacağı, takımla ve kulüple ilgili çalışmalar hakkında kamuoyunun bilgilendirileceği kaydedildi.

Oyuncularla ilgili sosyal medyada yazılanların ve paylaşılanların yönetimi ve takımı üzdüğünün belirtildiği açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Birkaç oyuncumuzun hatası tüm takıma mal edilmemelidir. Bu hafta sonu oynayacak olduğumuz maçta sizlerden isteğimiz takımımızı desteklemeniz ve galibiyet için itici güç olmanızdır. Denizlispor camiası olarak çıktığımız her maçta ne olursa olsun galip gelmek için gereken her şey yapılmalı, futbolcularımızın oyun içinde morallerini bozacak davranışlardan ve söylemlerden kaçınılmalıdır. Tüm taraftarlarımız ve kamuoyu bilmelidir ki takımımızda alınması gereken radikal kararlar ilk devrenin bitimi ile alınacak ve kadromuza gerekli olan tüm takviyeler devre arası transfer döneminde yapılacaktır."