Adana Demirspor'da Sönmez'in sözleşmesi feshedildi
TFF 1. Lig takımlarından Adana Demirspor, Ufuk Sönmez ile karşılıklı anlaşarak sözleşmesini feshetti.
Adana Demirspor Kulübü'nden yapılan açıklamada, yönetim kurulunun, Kayserispor'dan ayrıldıktan sonra geçen Temmuz ayında Adana Demirspor'a transfer olan Umut Sönmez ile karşılıklı anlaşılarak sözleşmesini feshettiği belirtildi. Açıklamada, "Umut Sönmez'e verdiği emeklerden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki futbol yaşamında başarılar dileriz" denildi.
- 18 Aralık 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 16:35
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Şampiyonluk oranları değişti! İşte yeni favori...
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bence fb konya macını 3 puanla gecebilirse devre arası o savunmayı komple yenilerse samp.lugun en güclü adayıdır
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Tudor'un gönderilmesi Hırvat basınında
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akdği imparaTudor
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Gayret Getir Hasan şaşı yada Ronald Koeman
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