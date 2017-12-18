 Adana Demirspor'da Sönmez'in sözleşmesi feshedildi – Fotomaç – 18 Aralık 2017 ;
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    19 Aralık 2017, Salı
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    'da Sönmez'in sözleşmesi feshedildi

    <a href="/index/adana-demirspor?id=8a1f2b07-5c2f-4b97-a615-bfe2475b4abf" class="" rel="tag">Adana Demirspor</a>'da Sönmez'in sözleşmesi feshedildi

    TFF 1. Lig takımlarından , Ufuk Sönmez ile karşılıklı anlaşarak sözleşmesini feshetti.

    Kulübü'nden yapılan açıklamada, yönetim kurulunun, Kayserispor'dan ayrıldıktan sonra geçen Temmuz ayında 'a transfer olan Umut Sönmez ile karşılıklı anlaşılarak sözleşmesini feshettiği belirtildi. Açıklamada, "Umut Sönmez'e verdiği emeklerden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki futbol yaşamında başarılar dileriz" denildi.
    1. 18 Aralık 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 16:35
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