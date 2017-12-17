Gaziantepspor geçit vermedi

Düşme potasından kurtulmak isteyen iki takımın mücadelesinde gol sesi çıkmadı. Gaziantep deplasmanında net fırsatları yakalayan Denizlispor, bunları değerlendiremezken taraflar birer puana razı oldu. Bu sonuçla Gaziantepspor, 4 puanla son sırada kalırken, Denizlispor 13 puanla 16. sırada yer aldı.