 Gaziantepspor geçit vermedi – Fotomaç – 17 Aralık 2017 ;
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    17 Aralık 2017, Pazar
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    Gaziantepspor geçit vermedi

    Gaziantepspor geçit vermedi
    Düşme potasından kurtulmak isteyen iki takımın mücadelesinde gol sesi çıkmadı. Gaziantep deplasmanında net fırsatları yakalayan Denizlispor, bunları değerlendiremezken taraflar birer puana razı oldu. Bu sonuçla Gaziantepspor, 4 puanla son sırada kalırken, Denizlispor 13 puanla 16. sırada yer aldı.
    1. 17 Aralık 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 00:24
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