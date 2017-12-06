Derbiye hazır

TFF 1. Lig'de son 3 haftada 7 puan alan Ç.Rize'de gözler Giresun'la oynanacak Karadeniz derbisine çevrildi. Teknik Direktör İbrahim Üzülmez, "Giresunspor deplasmanında da bu takım üzerine düşeni yapacak. Zirvedeki iki takım. Zor bir deplasman maçı. Zor maçlarda iyi işler yaptık. Aynı şekilde Giresunspor deplasmanında iyi işler yapmak için çaba harcayacağız" ifadelerini kullandı.