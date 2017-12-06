 Derbiye hazır – Fotomaç – 06 Aralık 2017 ;
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    06 Aralık 2017, Çarşamba
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    Derbiye hazır

    Derbiye hazır
    TFF 1. Lig'de son 3 haftada 7 puan alan Ç.Rize'de gözler Giresun'la oynanacak Karadeniz derbisine çevrildi. Teknik Direktör İbrahim Üzülmez, "Giresunspor deplasmanında da bu takım üzerine düşeni yapacak. Zirvedeki iki takım. Zor bir deplasman maçı. Zor maçlarda iyi işler yaptık. Aynı şekilde Giresunspor deplasmanında iyi işler yapmak için çaba harcayacağız" ifadelerini kullandı.
    1. 06 Aralık 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 00:09
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