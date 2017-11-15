 1. Lig'de program belli oldu – Fotomaç – 15 Kasım 2017 ;
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    15 Kasım 2017, Çarşamba
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    1. Lig'de program belli oldu

    1. Lig'de program belli oldu

    Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligde 13 ve 14. hafta müsabakalarının programı şöyle:

    13. HAFTA
    24 Kasım Cuma:

    18.00 Grandmedical Manisaspor-Adana Demirspor (Manisa 19 Mayıs)

    25 Kasım Cumartesi:

    13.00 Adanaspor-Gaziantepspor (5 Ocak Fatih Terim)

    13.00 İstanbulspor-Samsunspor (Stat henüz belli değil)

    15.30 Elazığspor-Boluspor (Elazığ Atatürk)

    15.30 Akın Çorap Giresunspor-MKE Ankaragücü (Giresun Atatürk)

    26 Kasım Pazar:

    13.00 Ümraniyespor-Altınordu (Ümraniye Belediyesi Şehir)

    15.30 Eskişehirspor-Çaykur Rizespor (Eskişehir Yeni)

    18.00 Gazişehir Gaziantep-Büyükşehir Belediyesi Erzurumspor (Gaziantep)

    27 Kasım Pazartesi:

    18.00 Denizlispor-Balıkesirspor Baltok (Denizli Atatürk)

    14. HAFTA
    1 Aralık Cuma:

    18.00 Altınordu-Gazişehir Gaziantep (Bornova)

    2 Aralık Cumartesi:

    13.00 MKE Ankaragücü-Ümraniyespor (Ankara 19 Mayıs)

    13.00 Çaykur Rizespor-Denizlispor (Çaykur Didi)

    15.30 Samsunspor-Eskişehirspor (Stat belli değil)

    3 Aralık Pazar:

    13.00 Boluspor-Adanaspor (Bolu Atatürk)

    13.00 Gaziantepspor-İstanbulspor (Gaziantep)

    15.30 Adana Demirspor-Elazığspor (5 Ocak Fatih Terim)

    18.00 Balıkesirspor Baltok-Akın Çorap Giresunspor (Balıkesir Atatürk)

    4 Aralık Pazartesi:

    18.00 Büyükşehir Belediyesi Erzurumspor-Grandmedical Manisaspor (Kazım Karabekir)

    1. 15 Kasım 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 16:01
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    TFF
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