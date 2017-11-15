1. Lig'de program belli oldu
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligde 13 ve 14. hafta müsabakalarının programı şöyle:
13. HAFTA
24 Kasım Cuma:
18.00 Grandmedical Manisaspor-Adana Demirspor (Manisa 19 Mayıs)
25 Kasım Cumartesi:
13.00 Adanaspor-Gaziantepspor (5 Ocak Fatih Terim)
13.00 İstanbulspor-Samsunspor (Stat henüz belli değil)
15.30 Elazığspor-Boluspor (Elazığ Atatürk)
15.30 Akın Çorap Giresunspor-MKE Ankaragücü (Giresun Atatürk)
26 Kasım Pazar:
13.00 Ümraniyespor-Altınordu (Ümraniye Belediyesi Şehir)
15.30 Eskişehirspor-Çaykur Rizespor (Eskişehir Yeni)
18.00 Gazişehir Gaziantep-Büyükşehir Belediyesi Erzurumspor (Gaziantep)
27 Kasım Pazartesi:
18.00 Denizlispor-Balıkesirspor Baltok (Denizli Atatürk)
14. HAFTA
1 Aralık Cuma:
18.00 Altınordu-Gazişehir Gaziantep (Bornova)
2 Aralık Cumartesi:
13.00 MKE Ankaragücü-Ümraniyespor (Ankara 19 Mayıs)
13.00 Çaykur Rizespor-Denizlispor (Çaykur Didi)
15.30 Samsunspor-Eskişehirspor (Stat belli değil)
3 Aralık Pazar:
13.00 Boluspor-Adanaspor (Bolu Atatürk)
13.00 Gaziantepspor-İstanbulspor (Gaziantep)
15.30 Adana Demirspor-Elazığspor (5 Ocak Fatih Terim)
18.00 Balıkesirspor Baltok-Akın Çorap Giresunspor (Balıkesir Atatürk)
4 Aralık Pazartesi:
18.00 Büyükşehir Belediyesi Erzurumspor-Grandmedical Manisaspor (Kazım Karabekir)
- 15 Kasım 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 16:01
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