Altınordu'yu zorlu karşılaşmalar bekliyor

Kırmızı-lacivertliler, önce İzmir'de zirve takipçisi Akın Çorap Giresunspor'la daha sonra deplasmanda lider Ümraniyespor'la üst üste iki zorlu randevuya çıkacak. Altınordu'nun bu karşılaşmalarda alacağı puanlar Play-Off hedefindeki iddiasını ortaya koyacak. Altınordu, kötü gidişin sürmesi halinde potadan uzaklaşacak, seri galibiyetler ise İzmir ekibinin zirve inancını ortaya çıkaracak. Teknik direktör Hüseyin Eroğlu, "Her fikstürün zorluğu var. Giresunspor ve Ümraniyespor'dan çekinmiyoruz. İyi konsantre olup çıkışa geçeceğiz. Daha önce seri yakaladık, hedefimiz bunu tekrarlamak" dedi.