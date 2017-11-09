Altınordu'yu zorlu karşılaşmalar bekliyor
TFF 1'inci Lig'de son 4 haftada 3 puanı bir arada göremeyince 9'uncu sıraya kadar gerileyen Altınordu, milli maç nedeniyle sezona verilecek aradan sonra zorlu bir fikstürle yoluna devam edecek.
Kırmızı-lacivertliler, önce İzmir'de zirve takipçisi Akın Çorap Giresunspor'la daha sonra deplasmanda lider Ümraniyespor'la üst üste iki zorlu randevuya çıkacak. Altınordu'nun bu karşılaşmalarda alacağı puanlar Play-Off hedefindeki iddiasını ortaya koyacak. Altınordu, kötü gidişin sürmesi halinde potadan uzaklaşacak, seri galibiyetler ise İzmir ekibinin zirve inancını ortaya çıkaracak. Teknik direktör Hüseyin Eroğlu, "Her fikstürün zorluğu var. Giresunspor ve Ümraniyespor'dan çekinmiyoruz. İyi konsantre olup çıkışa geçeceğiz. Daha önce seri yakaladık, hedefimiz bunu tekrarlamak" dedi.
- 09 Kasım 2017, Perşembe
- Güncelleme: 11:28
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Kocaman 3 ismi yönetime açıkladı!
Toplam 4
Yorum
ozgur bence fenerbahceye buyuk ve koklu bir revizyon gerekli. Baskan, yonetim, teknik direktor ve yasli oyuncularin hepsi gitmeli.
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Çalık’ı geri istedi
Toplam 7
Yorum
HASSABEYİ AhmetÇalık a karşılık sol bekimiz için Ugur Ciftci sağbeke Ahmet Oguz u verin alın sizin olsun yok biz direk istyrz diyrsnz o zmn 5 m € gtr
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Mehmet Topal için Beşiktaş iddiaları yalanlandı
Toplam 1
Yorum
erhan taktik vereceklerine saha çıktıklarında adam gibi top oynasınlar üçünü toplasan 1 aykut kocaman etmezler
Altınordu'yu zorlu karşılaşmalar bekliyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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