CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Beşiktaş Beşiktaş’tan Enes Ünal harekatı! Transfere sıcak bakıyor

Beşiktaş’tan Enes Ünal harekatı! Transfere sıcak bakıyor

Son dakika Beşiktaş transfer haberi | Beşiktaş, teknik direktör Sergen Yalçın’ın talebi doğrultusunda forvet hattını güçlendirmek için Enes Ünal’ı gündemine aldı. Bournemouth forması giyen milli golcünün, daha fazla süre almak için Beşiktaş seçeneğine sıcak baktığı öğrenildi. İşte detaylar… (BJK spor haberleri)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 09 Ocak 2026 Cuma 06:50
Son dakika Beşiktaş haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Beşiktaş’tan Enes Ünal harekatı! Transfere sıcak bakıyor

Beşiktaş, forvet hattını güçlendirmek için Bournemouth forması giyen Enes Ünal'ı transfer gündemine aldı. Siyah-Beyazlılar'ın Teknik Direktörü Sergen Yalçın, tecrübeli golcüyü kadrosunda görmek istediğini yönetime iletti. 28 yaşındaki Enes Ünal, bu sezon Bournemouth formasıyla 9 maçta 1 gol kaydederken, daha fazla süre alabilmek ve yeniden form grafiğini yükseltmek istiyor.

Takvim'in haberine göre, Beşiktaş yönetiminin, milli futbolcuyu sezon sonuna kadar kiralama formülüyle kadroya katmayı düşündüğü belirtiliyor. Enes Ünal'ın güncel piyasa değeri 8 milyon euro olarak gösteriliyor. Bournemouth ile 30 Haziran 2028 tarihine kadar sözleşmesi bulunan deneyimli forvetin, Beşiktaş'ta daha düzenli oynayabilme ihtimali, transfer ihtimalini güçlendiriyor. Daha fazla forma şansı bulmak isteyen Enes Ünal'ın ise Beşiktaş'a gelmeye sıcak baktığı ifade edildi. Yönetim ve teknik ekibin önümüzdeki günlerde Enes Ünal transferi için somut adımlar atması bekleniyor.

F.Bahçe'de rota Leite!
G.Saray'a Ruben Neves fırsatı!
DİĞER
Gözleri Karadeniz'in Güneş'i Özge Yağız anlattı: Rutinlerine daha bağlı bir insana dönüştüm
CANLI | Suriye'de teröre geçit yok! İki mahallede kontrol sağlandı SDG'ye süre verildi: 6 saatlik ateşkes
G.Saray'ın yeni bombası Van Dijk!
Mourinho'dan G.Saray'ın liste başına kanca!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
F.Bahçe Guendouzi’yi resmen açıkladı! F.Bahçe Guendouzi’yi resmen açıkladı! 01:08
G.Saray'ın yeni transferi İstanbul'a geliyor! G.Saray'ın yeni transferi İstanbul'a geliyor! 01:07
Portekiz basını yazdı: Rafa Silva ve Benfica... Portekiz basını yazdı: Rafa Silva ve Benfica... 01:07
F.Bahçe yeni transferini resmen açıkladı! F.Bahçe yeni transferini resmen açıkladı! 01:07
F.Bahçe Beko Dubai'de mağlup! F.Bahçe Beko Dubai'de mağlup! 01:07
Mourinho Benfica’dan gönderiliyor! Mourinho Benfica’dan gönderiliyor! 01:07
Daha Eski
G.Saray'a Ugarte transferinde rakip çıktı! G.Saray'a Ugarte transferinde rakip çıktı! 01:07
Guendouzi F.Bahçe için İstanbul'da! Guendouzi F.Bahçe için İstanbul'da! 01:07
G.Saray'da o isme Premier Lig kancası! G.Saray'da o isme Premier Lig kancası! 01:07
İrfan Can Kahveci'nin yeni adresi belli oldu! İrfan Can Kahveci'nin yeni adresi belli oldu! 01:07
Cimbom'un orta sahası Ligue 1'den gelecek! Cimbom'un orta sahası Ligue 1'den gelecek! 01:07
F.Bahçe bir transferi daha bitirdi! F.Bahçe bir transferi daha bitirdi! 01:07