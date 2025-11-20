BEŞİKTAŞ HABERİ - Mourinho’dan Rafa Silva sorusuna yanıt! Benfica’ya transfer olacak mı?

Son dakika Beşiktaş haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Son dönemde Beşiktaş'tan ayrılmak isteyen Rafa Silva'nın Benfica'nın radarında olduğu öne sürülüyordu. Portekizli teknik adama bu iddialar hatırlatılınca Mourinho oldukça net bir şekilde konuştu.
"HERHANGİ BİR YORUM YAPMAYACAĞIM"
Mourinho, Rafa Silva hakkındaki iddialara şu ifadelerle kapıyı kapattı:
"Başka kulüplerin oyuncuları hakkında konuşamam. Rafa şu anda Beşiktaş'ın oyuncusu. Bu nedenle herhangi bir yorum yapmayacağım. Bazı meslektaşlarınız işi çizime döktü bile, hatta benim onun karakterini sevmediğimi söyleyenler oldu. Tanımadığım birinin karakterini sevmemem mümkün mü?"
DİĞER