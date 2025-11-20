CANLI SKOR ANA SAYFA
BEŞİKTAŞ HABERİ - Mourinho'dan Rafa Silva sorusuna yanıt! Benfica'ya transfer olacak mı?

BEŞİKTAŞ HABERİ - Mourinho’dan Rafa Silva sorusuna yanıt! Benfica’ya transfer olacak mı?

Benfica Teknik Direktörü Jose Mourinho, Portekiz Kupası öncesi düzenlenen basın toplantısında Rafa Silva hakkında çıkan transfer iddialarına noktayı koydu. İşte Mourinho'nun açıklaması… (BJK spor haberleri)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 20 Kasım 2025 Perşembe 17:46
BEŞİKTAŞ HABERİ - Mourinho’dan Rafa Silva sorusuna yanıt! Benfica’ya transfer olacak mı?

Benfica, Portekiz Kupası'nda Atletico ile oynayacağı karşılaşma öncesinde basın mensuplarının karşısına geçti. Teknik direktör Jose Mourinho, toplantıda kendisine yöneltilen Rafa Silva sorusuna verdiği yanıtla gündem yarattı.

BEŞİKTAŞ HABERİ - Mourinho’dan Rafa Silva sorusuna yanıt! Benfica’ya transfer olacak mı?

Son dönemde Beşiktaş'tan ayrılmak isteyen Rafa Silva'nın Benfica'nın radarında olduğu öne sürülüyordu. Portekizli teknik adama bu iddialar hatırlatılınca Mourinho oldukça net bir şekilde konuştu.

BEŞİKTAŞ HABERİ - Mourinho’dan Rafa Silva sorusuna yanıt! Benfica’ya transfer olacak mı?

"HERHANGİ BİR YORUM YAPMAYACAĞIM"

Mourinho, Rafa Silva hakkındaki iddialara şu ifadelerle kapıyı kapattı:

"Başka kulüplerin oyuncuları hakkında konuşamam. Rafa şu anda Beşiktaş'ın oyuncusu. Bu nedenle herhangi bir yorum yapmayacağım. Bazı meslektaşlarınız işi çizime döktü bile, hatta benim onun karakterini sevmediğimi söyleyenler oldu. Tanımadığım birinin karakterini sevmemem mümkün mü?"

