Gedson pişmanlığı

Gedson Fernandes Rusya Ligi'nde kariyerinin altın çağını yaşıyor. Beşiktaş'tan yaz transfer döneminde 20.7 milyon euro artı 7.2 milyon euro bonuslar karşılığında Spartak Moskova'ya transfer olan Portekizli yıldız adeta golcü kimliğine büründü. Gedson CSKA'nın kendi sahasında Spartak Moskova'yı 3-2 yendiği karşılaşmada 21. dakikada takımının golünü kaydetti. Konuk ekibin diğer sayısını Levi Garcia attı. CSKA Moskova'yı galibiyete götüren goller Glebov, Oblyakov ve Krugovoi'den geldi. 26 yaşındaki futbolcu son 2 maçta 3 kez ağları salladı. Kulübüyle olan sözleşmesi 30 Haziran 2029'da sona erecek olan Gedson Fernandes 11 müsabakada 5 gol, 1 asistle 6 gole katkıda bulundu