Genç Kartallar imzayı attı

Beşiktaş Kulübü, Cumali Gürsel, Kartal Cengizer, Ozan Sevim ve Tuna Baran Demir ile profesyonel sözleşme imzaladı. Yapılan açıklamada, "Gelişimlerini Beşiktaş Futbol Akademisi'nde tamamlayan, sahip oldukları potansiyel ve yetenekle kulübümüze önemli hizmetlerde bulunacaklarına inandığımız genç futbolcularımız; Cumali Gürsel, Kartal Cengizer, Ozan Sevim ve Tuna Baran Demir ile 2027-28 sezonu sonuna kadar profesyonel sözleşme imzalanmıştır" denildi.
