Haberler Beşiktaş TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş'ta gündem Miguelito!

Süper Lig devlerinden Beşiktaş'ta sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Siyah-beyazlıların son olarak Bolivyalı futbolcu Miguelito ile yakından ilgilendiği öğrenildi. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 17 Eylül 2025 Çarşamba 13:40
Beşiktaş'ta Rafa Silva'nın olası ayrılığı gündemde. Yönetim, Portekizli oyuncunun yerine bir 10 numara transferi yapmak için Güney Amerika pazarını yakından takip ediyor.

Brezilya basınından RTI Esporte'nin haberine göre Beşiktaş, bonservisi Santos'ta bulunan Bolivyalı oyuncu Miguelito'yu yakından takip ediyor. 2026 Dünya Kupası Elemeleri'nde gösterdiği performansla Avrupa ekiplerinin radarına takılan oyuncuyla Beşiktaş'ın yanı sıra Fransa'dan Paris FC, İspanya ve Belçika'dan kulüpler ilgileniyor.

70 MİLYONLUK FESİH

Santos'dan Brezilya 2. Lig ekibi America-MG'ye kiralık olarak gönderilen Miguelito, Santos'un geleceği en parlak isimlerinden biri olarak görülüyor. Aralık 2027'ye kadar sözleşmesi bulunan 21 yaşındaki oyuncunun, 70 milyon euroluk fesih maddesi bulunuyor.

PERFORMANSI

Bolivyalı oyuncu, geçtiğimiz sezon America MG ve Santos formalarıyla toplamda 22 maça çıktı ve 4 gol 4 asistlik katkı sağladı.

