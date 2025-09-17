TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş'ta gündem Miguelito!

Son dakika Beşiktaş haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Beşiktaş'ta Rafa Silva'nın olası ayrılığı gündemde. Yönetim, Portekizli oyuncunun yerine bir 10 numara transferi yapmak için Güney Amerika pazarını yakından takip ediyor.

Brezilya basınından RTI Esporte'nin haberine göre Beşiktaş, bonservisi Santos'ta bulunan Bolivyalı oyuncu Miguelito'yu yakından takip ediyor. 2026 Dünya Kupası Elemeleri'nde gösterdiği performansla Avrupa ekiplerinin radarına takılan oyuncuyla Beşiktaş'ın yanı sıra Fransa'dan Paris FC, İspanya ve Belçika'dan kulüpler ilgileniyor.

70 MİLYONLUK FESİH

Santos'dan Brezilya 2. Lig ekibi America-MG'ye kiralık olarak gönderilen Miguelito, Santos'un geleceği en parlak isimlerinden biri olarak görülüyor. Aralık 2027'ye kadar sözleşmesi bulunan 21 yaşındaki oyuncunun, 70 milyon euroluk fesih maddesi bulunuyor.

PERFORMANSI

Bolivyalı oyuncu, geçtiğimiz sezon America MG ve Santos formalarıyla toplamda 22 maça çıktı ve 4 gol 4 asistlik katkı sağladı.

İŞTE O HABER