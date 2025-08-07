CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Beşiktaş Solskjaer'den Ndidi transferine dair yorum! "Takıma yardımcı olacağını biliyorum"

Solskjaer'den Ndidi transferine dair yorum! "Takıma yardımcı olacağını biliyorum"

Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer, siyah-beyazlı ekibin St. Patrick's'i mağlup ettiği maçın ardından dikkat çeken açıklamalarda bulundu. İşte o sözler...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 08 Ağustos 2025 Cuma 00:07 Güncelleme Tarihi: 08 Ağustos 2025 Cuma 00:12
Son dakika Beşiktaş haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Solskjaer'den Ndidi transferine dair yorum! "Takıma yardımcı olacağını biliyorum"

Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer, siyah-beyazlı ekibin St. Patrick's'i mağlup ettiği maçın ardından dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

İŞTE SOLSKJAER'İN AÇIKLAMALARI

"Skordan ve performansımızdan dolayı çok mutluyum. İkinci yarıda kontrolü biraz kaybettik ama maçın büyük bölümünde kontrol bizdeydi. Galibiyet için mutluyum. Rakibimiz küçük bir ofsayttan gol buldu. İvmeyi yakaladılar, taraftarları da arkalarındaydı. Futbolda böyle şeyler olabiliyor."

"Tammy, biliyorsunuz sezon başı kampına biraz geç katıldı. Çok iyi bir golcü ve takıma katkısı çok iyi. Takımı ve taraftarı birleştiren bir oyuncu. Bizim için çok önemli bir oyuncu."

"Ndidi'yi transfer ettik. Biz şampiyonluk için yarışacak oyuncular transfer etmek istiyoruz. Manchester United'ın başındayken Leicester City'e karşı kaybettiğimde oradaydı. Takıma çok yardımcı olacağını biliyorum."

REKLAM - TOD
İrlanda'da Beşiktaş'ın gecesi!
DİĞER
Yurt dışında takım çalıştıran Türk teknik direktörler! O isim listeye damgasını vurdu...
Türkiye ile Senegal arasında imzalar atıldı! Başkan Erdoğan'dan Senegal Başbakanı Ousmane Sonko ile ortak basın toplantısında önemli açıklamalar
G.Saray'ın yıldızına Ada'dan kanca! Resmi teklif...
Alvaro Morata Como'da!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Çağdaş Atan: Hiçbir şey bitmedi Çağdaş Atan: Hiçbir şey bitmedi 23:48
İrlanda'da Beşiktaş'ın gecesi! İrlanda'da Beşiktaş'ın gecesi! 23:36
Milliler hazırlık maçında mağlup Milliler hazırlık maçında mağlup 22:15
Beşiktaş Gazze'yi unutmadı! Beşiktaş Gazze'yi unutmadı! 22:06
Başakşehir geri döndü! Başakşehir geri döndü! 21:56
Kocaelispor'a altyapıdan transfer! Kocaelispor'a altyapıdan transfer! 21:20
Daha Eski
Sivasspor yeni transferini açıkladı! Sivasspor yeni transferini açıkladı! 21:18
Doğan'dan Hacıosmanoğlu'na ziyaret Doğan'dan Hacıosmanoğlu'na ziyaret 20:55
RAMS Başakşehir Gazze'yi unutmadı RAMS Başakşehir Gazze'yi unutmadı 20:07
F.Bahçe rövanş hazırlıklarına başladı F.Bahçe rövanş hazırlıklarına başladı 20:03
Villarreal transferi resmen açıkladı! Villarreal transferi resmen açıkladı! 19:59
G.Saray kafilesi Gaziantep'te! G.Saray kafilesi Gaziantep'te! 19:18