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Haberler Beşiktaş Ole Gunnar Solskjaer Beşiktaş tarihine geçti! İşte o istatistik

Ole Gunnar Solskjaer Beşiktaş tarihine geçti! İşte o istatistik

Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında deplasmanda Fenerbahçe'yi 1-0 mağlup eden Beşiktaş'ta teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer yakaladığı istatistik sonrası tarihe geçti.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 04 Mayıs 2025 Pazar 21:44 Güncelleme Tarihi: 04 Mayıs 2025 Pazar 22:10
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Ole Gunnar Solskjaer Beşiktaş tarihine geçti! İşte o istatistik

Kadıköy'de oynanan ve Gedson Fernandes'in attığı golle 1-0 biten derbi sonrası Beşiktaş'ın Norveçli teknik direktörü Ole Gunnar Solskjaer yakaladığı istatistikle siyah beyazlı ekibin tarihine geçti.

Solskjaer, Beşiktaş tarihinde Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'a rakip olduğu ilk Süper Lig maçlarının tamamını kazanan ilk teknik direktör oldu.

İşte Beşiktaş'ın bu sezonki derbi karnesi:

✅Galatasaray 0-5 Beşiktaş (van Bronckhorst)

🤝Trabzonspor 1-1 Beşiktaş (van Bronckhorst)

❌Galatasaray 2-1 Beşiktaş (van Bronckhorst)

✅Beşiktaş 1-0 Fenerbahçe (Serdar Topraktepe)

✅Beşiktaş 2-1 Trabzonspor (Solskjaer)

✅Beşiktaş 2-1 Galatasaray (Solskjaer)

✅Fenerbahçe 0-1 Beşiktaş (Solskjaer)

MOURINHO'YU DA GERİDE BIRAKTI

Ole Gunnar Solskjaer ayrıca, Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'ya rakip olduğu 6. maçta 3. galibiyetini aldı. Mourinho'nun ise 2 galibiyeti bulunuyor.

Solskjaer, Mourinho ile 6. kez karşı karşıya geldi. Geride kalan maçlarda Solskjaer; Cardiff City ve Manchester United'ı çalıştırırken, Mourinho ise Chelsea ile Tottenham'ın başındaydı.

Kadıköy'de oynanan derbiye kadar iki teknik adamın da ikişer galibiyeti bulunuyordu. Solskjaer, 4 Mayıs Pazar günü oynanan derbiyi kazanarak galibiyetlerde 3-2 öne geçti.

Solskjaer - Mourinho rekabetinde bir de beraberlik bulunuyor.

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