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Haberler Beşiktaş Beşiktaş'tan Felix Uduokhai'nin sakatlığıyla ilgili açıklama geldi!

Beşiktaş'tan Felix Uduokhai'nin sakatlığıyla ilgili açıklama geldi!

Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında oynanan TÜMOSAN Konyaspor-Beşiktaş maçında sakatlanan ve karşılaşmaya devam edemeyen Felix Uduokhai'nin sağlık durumu hakkında siyah-beyazlı ekip resmi web sitesinden açıklama yaptı. İşte detaylar... | Son dakika Beşiktaş haberleri

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 16 Mart 2025 Pazar 19:00 Güncelleme Tarihi: 16 Mart 2025 Pazar 19:03
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Beşiktaş'tan Felix Uduokhai'nin sakatlığıyla ilgili açıklama geldi!

Beşiktaş'ın Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında TÜMOSAN Konyaspor ile deplasmanda oynadığı karşılaşmanın 55. dakikasında sakatlanarak karşılaşmaya devam edemeyen ve yerini Onur Bulut'a bırakan Felix Uduokhai'nin sağlık durumu hakkında Beşiktaş, resmi web sitesinden bir açıklama yayınladı. Yapılan açıklamada,

"Futbol A Takımımızın Trendyol Süper Lig'de Tümosan Konyaspor'la oynadığı maçın 55. dakikasında yaşadığı ayak bileği yaralanması sonrası oyuna devam edemeyen futbolcumuz Felix Uduokhai'nin yapılan değerlendirme ve Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde yapılan MR görüntülemesinde, sağ ayak bileği tendonlarını sabitleyen bağ grubunda tam kat yırtık (inferior peroneal retinakulum) ve tendon grubunda pozisyon kaybı ( peroneal tendon dislokasyonu) tespit edilmiştir.

Felix Uduokhai'nin cerrahi tedavi planlaması ve rehabilitasyon sürecine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır. "

ifadeleri yer aldı.

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