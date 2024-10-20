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Haberler Beşiktaş

Beşiktaş'tan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı hazırlığı

Yaklaşan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı öncesi Beşiktaş, Süper Lig'de Konyaspor ile karşı karşıya geleceği mücadeleki özel formayı paylaştı. BJK SPOR HABERLERİ

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 20 Ekim 2024 Pazar 12:27 Güncelleme Tarihi: 20 Ekim 2024 Pazar 12:27
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Beşiktaş'tan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı hazırlığı

Beşiktaş, Süper Lig'de 9. hafta maçında Konyaspor'u konuk edecek. Siyah-beyazlılar bu karşılaşma öncesi dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.

Siyah-beyazlılar, Konyaspor maçında 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı için özel hazırlanan forma ile sahaya çıkacak.

Beşiktaş yönetimi ayrıca tribünler koltuklarına Türk Bayrağı bırakacak.

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