Beşiktaş'tan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı hazırlığı

Beşiktaş, Süper Lig'de 9. hafta maçında Konyaspor'u konuk edecek. Siyah-beyazlılar bu karşılaşma öncesi dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.

Siyah-beyazlılar, Konyaspor maçında 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı için özel hazırlanan forma ile sahaya çıkacak.

Beşiktaş yönetimi ayrıca tribünler koltuklarına Türk Bayrağı bırakacak.

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