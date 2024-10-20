Beşiktaş'tan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı hazırlığı

Beşiktaş, Süper Lig'de 9. hafta maçında Konyaspor'u konuk edecek. Siyah-beyazlılar bu karşılaşma öncesi dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.
Siyah-beyazlılar, Konyaspor maçında 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı için özel hazırlanan forma ile sahaya çıkacak.
Beşiktaş yönetimi ayrıca tribünler koltuklarına Türk Bayrağı bırakacak.
İŞTE O PAYLAŞIMIN KARELERİ:
🇹🇷 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı öncesi stadımızın dört bir yanı bayraklarla donatıldı. Takımımızın T. Konyaspor maçında giyeceği Cumhuriyet Bayramı için özel hazırlanan kırmızı formamız da hazır. 🇹🇷#CumhuriyetinBekçisiyiz pic.twitter.com/I6P7HJ73cR— Beşiktaş JK (@Besiktas) October 20, 2024