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Beşiktaş'ta Lugano maçı hazırlıkları sürüyor

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanşında Lugano ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, bir günlük iznin ardından bu sabah BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde yaptığı antrenmanla devam etti. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 27 Ağustos 2024 Salı 16:04
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Beşiktaş'ta Lugano maçı hazırlıkları sürüyor

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanşında Lugano ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, bir günlük iznin ardından bu sabah BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla devam etti.

Teknik Direktör Giovanni van Bronckhorst yönetiminde yapılan antrenman kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Isınma koşuları ve pas çalışmasıyla başlayan idman, 5'e 2 çalışmasıyla devam etti. Antrenman, taktiksel çift kale maçla sona erdi. Basına kapalı yapılan idman, yaklaşık 1.5 saat sürdü.

Siyah-beyazlıların kadrosuna yeni kattığı Felix Uduokhai de takımla ilk antrenmanına çıktı.

Öte yandan Vincent Aboubakar, çocuğunun rahatsızlığından dolayı Teknik Direktör Giovanni van Bronckhorst'tan izin alarak ülkesi Kamerun'a gittiği için yapılan antrenmanda yer almadı.

Kartal, Lugano maçı hazırlıklarına, 28 Ağustos Çarşamba günü saat 10.30'da ilk 15 dakikası basına açık yapacağı antrenmanla devam edecek.

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