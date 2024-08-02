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Beşiktaş Süper Kupa maçı hazırlıklarını tamamladı

Beşiktaş, Turkcell Süper Kupa'da yarın Galatasaray’la Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynayacağı maçın hazırlıklarını bu sabah yaptığı antrenmanla tamamladı. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 02 Ağustos 2024 Cuma 14:11
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Beşiktaş Süper Kupa maçı hazırlıklarını tamamladı

Beşiktaş, Turkcell Süper Kupa'da yarın Galatasaray'la Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynayacağı maçın hazırlıklarını bu sabah yaptığı antrenmanla tamamladı.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Giovanni van Bronckhorst yönetiminde yapılan idman, ısınma hareketleriyle başladı. Ardından pas ve 5'e 2 top kapma çalışması yapıldı. Antrenmanın basına kapalı bölümünde ise Galatasaray maçının taktik hazırlığının yapıldığı öğrenildi.

Öte yandan Beşiktaş Başkanı Hasan Arat, İkinci Başkan Hüseyin Yücel, Asbaşkanlar Mete Vardar ve Onur Göçmez, Beşiktaş Kulübü Futbol Şube Sorumlusu Feyyaz Uçar ile Beşiktaş Futbol Takımları Genel Koordinatörü Samet Aybaba, siyah-beyazlı takıma moral ziyaretinde bulundu. Başkan Arat ve beraberindekiler, teknik ekip ve futbolcular ile kısa bir toplantı gerçekleştirdi.

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