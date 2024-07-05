Haberler Beşiktaş TRANSFER HABERLERİ: Beşiktaş'tan Galatasaray'a transfer çalımı! Kimse bunu beklemiyordu

TRANSFER HABERLERİ: Beşiktaş'tan Galatasaray'a transfer çalımı! Kimse bunu beklemiyordu

Son dakika spor haberleri...Beşiktaş yeni sezona adeta bomba transfer hamleleriyle girecek gibi duruyor. Siyah-beyazlılarda Paulista ve Rafa Silva'nın ardından bir süredir gündemde olan hatta Galatasaray'ın da peşinde olduğu yıldız ismin transferini bitirmeye yakın olduğu öğrenildi. İşte detaylar... BJK SPOR HABERLERİ

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 05 Temmuz 2024 Cuma 06:50 Güncelleme Tarihi: 05 Temmuz 2024 Cuma 09:12
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TRANSFER HABERLERİ: Beşiktaş'tan Galatasaray'a transfer çalımı! Kimse bunu beklemiyordu

Galatasaray kadrosuna katmak istediği 23 yaşındaki genç oyuncuya 4 milyon Euro teklif etti.

TRANSFER HABERLERİ: Beşiktaş'tan Galatasaray'a transfer çalımı! Kimse bunu beklemiyordu

Siyah beyazlılar ise 3 milyon Euro bonservis bedeli, 2 milyon Euro bonus, artı sonraki satıştan pay önerildi.

TRANSFER HABERLERİ: Beşiktaş'tan Galatasaray'a transfer çalımı! Kimse bunu beklemiyordu

Üstüne üstlük bir oyuncu da takasta teklif edildi. Galatasaray'ın teklifini yetersiz bulan Alanyaspor yönetimi Beşiktaş'ın teklifine sıcak bakıyor.

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