TRANSFER HABERLERİ: Beşiktaş'tan Galatasaray'a transfer çalımı! Kimse bunu beklemiyordu
Son dakika spor haberleri...Beşiktaş yeni sezona adeta bomba transfer hamleleriyle girecek gibi duruyor. Siyah-beyazlılarda Paulista ve Rafa Silva'nın ardından bir süredir gündemde olan hatta Galatasaray'ın da peşinde olduğu yıldız ismin transferini bitirmeye yakın olduğu öğrenildi. İşte detaylar... BJK SPOR HABERLERİ
Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 05 Temmuz 2024 Cuma 06:50 Güncelleme Tarihi: 05 Temmuz 2024 Cuma 09:12
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Siyah beyazlılar ise 3 milyon Euro bonservis bedeli, 2 milyon Euro bonus, artı sonraki satıştan pay önerildi.
Üstüne üstlük bir oyuncu da takasta teklif edildi. Galatasaray'ın teklifini yetersiz bulan Alanyaspor yönetimi Beşiktaş'ın teklifine sıcak bakıyor.
Geçtiğimiz sezonda 38 maça çıkan Oğuz Aydın, 13 gol ve 8 asist kaydetti.
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