Haberler Beşiktaş Biletleri kesildi! Beşiktaş'ta 7 ayrılık birden

Biletleri kesildi! Beşiktaş'ta 7 ayrılık birden

Son dakika Beşiktaş haberleri: Son olarak Cezayirli yıldızı Rachid Ghezzal ile yollarını ayıran Beşiktaş'ta hareketli saatler yaşanıyor. Siyah-beyazlılar, Ghezzal'ın ardından 7 futbolcusuyla daha yollarını ayırmaya hazırlanıyor. İşte o isimler... (BJK spor haberi)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 03 Haziran 2024 Pazartesi 14:41
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Biletleri kesildi! Beşiktaş'ta 7 ayrılık birden

Teknik direktör arayışlarını sürdüren Beşiktaş'ta yabancı oyuncu kadrosundaki fazlalık dikkat çekiyor.

Biletleri kesildi! Beşiktaş'ta 7 ayrılık birden

Sözleşmesi biten Rachid Ghezzal ve kiralık kontratını tamamlayan Joe Worrall'la yollarını ayıran Kartal'ın mevcutta 17 yabancısı bulunuyor.

Biletleri kesildi! Beşiktaş'ta 7 ayrılık birden

Trendyol Süper Lig'de kulüpler önümüzdeki sezon A takım listelerine 12 yabancı futbolcu yazabilecek. Siyah-beyazlıların bu nedenle en az 5 yabancı oyuncuyla yollarını ayırması gerekiyor.

Biletleri kesildi! Beşiktaş'ta 7 ayrılık birden

Yapılacak yeni transferler de hesaba katıldığında bu sayının 9-10'a ulaşması bekleniyor.

Biletleri kesildi! Beşiktaş'ta 7 ayrılık birden

Milliyet'in haberine göre; kiralıktan dönecek olan Rosier, Onana, Montero ve Hasic'in yanı sıra Aboubakar, Amartey ve Rebic önümüzdeki sezonun kadrosunda düşünülmüyor.

Biletleri kesildi! Beşiktaş'ta 7 ayrılık birden

Siyah-beyazlılar öncelikle bu futbolcularla yolları ayırmanın hesaplarını yapıyor. Teklif gelen oyuncuya bonservis konusunda kolaylık gösterilecek.

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