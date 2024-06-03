Biletleri kesildi! Beşiktaş'ta 7 ayrılık birden
Son dakika Beşiktaş haberleri: Son olarak Cezayirli yıldızı Rachid Ghezzal ile yollarını ayıran Beşiktaş'ta hareketli saatler yaşanıyor. Siyah-beyazlılar, Ghezzal'ın ardından 7 futbolcusuyla daha yollarını ayırmaya hazırlanıyor. İşte o isimler... (BJK spor haberi)
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Yapılacak yeni transferler de hesaba katıldığında bu sayının 9-10'a ulaşması bekleniyor.
Milliyet'in haberine göre; kiralıktan dönecek olan Rosier, Onana, Montero ve Hasic'in yanı sıra Aboubakar, Amartey ve Rebic önümüzdeki sezonun kadrosunda düşünülmüyor.
Siyah-beyazlılar öncelikle bu futbolcularla yolları ayırmanın hesaplarını yapıyor. Teklif gelen oyuncuya bonservis konusunda kolaylık gösterilecek.
Hatta Rebic, Hasic, Montero ve Amartey gibi bazı isimlerin karşılıklı anlaşmayla bedelsiz gönderilmesi planlanıyor. Rosier, Onana ve Aboubakar'ın ise makul bir bonservisle satılması düşünülüyor.
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