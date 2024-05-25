Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanan Beşiktaş taraftarıyla kutlama yaptı

Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası zaferini kutlamak için semtte siyah-beyazlı taraftarlarla bir araya geldi. Taraftarıyla bütünleşen Kara-Kartal, kupanın coşkusunu yaşadı.

Beşiktaş'ta başkan Hasan Arat, teknik sorumlu Serdar Topraktepe, yöneticiler Samet Aybaba ve Feyyaz Uçar, kutlama alanında kısa konuşmalar yaptı.

Hasan Arat: Taraftarlarımıza kupa çarşıya gelecek diye söz vermiştik...

Samet Aybaba: Bir sezonun bütün talihsizliklerini bir maç üzerinden telafi ettik diyebilirim...

Feyyaz Uçar: Kupa kazanmış bir takımla birlikte taraftarımıza doğru ilerlemek çok keyifli. Beşiktaş'a yakışıyor...

Serdar Topraktepe: 30 yıl sonra Beşiktaş'ın başında kupa kazandım, bu benim için çok ayrı bir duygu. Anlatılmaz bir duygu, sözümüzü tuttuğumuz için çok mutluyuz...