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Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanan Beşiktaş taraftarıyla kutlama yaptı

Son dakika spor haberi: Ziraat Türkiye Kupası finalinde Trabzonspor'u mağlup ederek şampiyonluğa ulaşan Beşiktaş, kupa zaferini taraftarıyla kutladı.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 25 Mayıs 2024 Cumartesi 16:56 Güncelleme Tarihi: 25 Mayıs 2024 Cumartesi 17:13
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Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanan Beşiktaş taraftarıyla kutlama yaptı

Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası zaferini kutlamak için semtte siyah-beyazlı taraftarlarla bir araya geldi. Taraftarıyla bütünleşen Kara-Kartal, kupanın coşkusunu yaşadı.

Beşiktaş'ta başkan Hasan Arat, teknik sorumlu Serdar Topraktepe, yöneticiler Samet Aybaba ve Feyyaz Uçar, kutlama alanında kısa konuşmalar yaptı.

Hasan Arat: Taraftarlarımıza kupa çarşıya gelecek diye söz vermiştik...

Samet Aybaba: Bir sezonun bütün talihsizliklerini bir maç üzerinden telafi ettik diyebilirim...

Feyyaz Uçar: Kupa kazanmış bir takımla birlikte taraftarımıza doğru ilerlemek çok keyifli. Beşiktaş'a yakışıyor...

Serdar Topraktepe: 30 yıl sonra Beşiktaş'ın başında kupa kazandım, bu benim için çok ayrı bir duygu. Anlatılmaz bir duygu, sözümüzü tuttuğumuz için çok mutluyuz...

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