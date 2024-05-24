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TFF Beşiktaş'ı tebrik etti

TFF, Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanan Beşiktaş'ı kutladı.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 24 Mayıs 2024 Cuma 06:50
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TFF Beşiktaş'ı tebrik etti

TFF, Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanan Beşiktaş'ı kutladı. TFF'den yapılan açıklamada, "Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan final müsabakasında rakibi Trabzonspor'u 3-2 mağlup ederek 62. Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanan Beşiktaş'ı kutlar; bu başarılarından dolayı Beşiktaş Başkanı Hasan Arat'ı, yönetim kurulu üyelerini, teknik heyeti, futbolcuları ve Beşiktaş camiasını tebrik eder; önümüzdeki sezon ülkemizi temsil edecekleri UEFA Avrupa Ligi Play-Off Turu'nda başarılar dileriz. Ayrıca, finale kadar yükselme başarısı gösteren Trabzonspor'a da önümüzdeki sezon ülkemizi temsil edecekleri UEFA Avrupa Ligi 2. Eleme Turu'nda başarılar dileriz" ifadeleri kullanıldı.

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