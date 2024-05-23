Beşiktaş Ziraat Türkiye Kupası'nı istiyor! İşte Serdar Topraktepe'nin Trabzonspor muhtemel 11'i
Ziraat Türkiye Kupası final maçında Beşiktaş ile Trabzonspor, Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesi siyah-beyazlıların teknik sorumlusu Serdar Topraktepe, ilk 11'ini büyük ölçüde belirledi. İşte detaylar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
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