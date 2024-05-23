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Beşiktaş Ziraat Türkiye Kupası'nı istiyor! İşte Serdar Topraktepe'nin Trabzonspor muhtemel 11'i

Ziraat Türkiye Kupası final maçında Beşiktaş ile Trabzonspor, Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesi siyah-beyazlıların teknik sorumlusu Serdar Topraktepe, ilk 11'ini büyük ölçüde belirledi. İşte detaylar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 23 Mayıs 2024 Perşembe 06:50
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Beşiktaş Ziraat Türkiye Kupası'nı istiyor! İşte Serdar Topraktepe'nin Trabzonspor muhtemel 11'i

Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası Final maçında Trabzonspor ile karşılaşacak. Siyah-beyazlı ekip bu mücadele sonunda kupayı kazanmak isterken, Serdar Topraktepe galibiyet planını belirledi. İşte Beşiktaş'ın Trabzonspor maçı muhtemel 11'i...

Beşiktaş Ziraat Türkiye Kupası'nı istiyor! İşte Serdar Topraktepe'nin Trabzonspor muhtemel 11'i

MERT

Beşiktaş Ziraat Türkiye Kupası'nı istiyor! İşte Serdar Topraktepe'nin Trabzonspor muhtemel 11'i

MASUAKU

Beşiktaş Ziraat Türkiye Kupası'nı istiyor! İşte Serdar Topraktepe'nin Trabzonspor muhtemel 11'i

COLLEY

Beşiktaş Ziraat Türkiye Kupası'nı istiyor! İşte Serdar Topraktepe'nin Trabzonspor muhtemel 11'i

NECİP

Beşiktaş Ziraat Türkiye Kupası'nı istiyor! İşte Serdar Topraktepe'nin Trabzonspor muhtemel 11'i

SVENSSON

Beşiktaş Ziraat Türkiye Kupası'nı istiyor! İşte Serdar Topraktepe'nin Trabzonspor muhtemel 11'i

GEDSON

Beşiktaş Ziraat Türkiye Kupası'nı istiyor! İşte Serdar Topraktepe'nin Trabzonspor muhtemel 11'i

AL MUSRATI

Beşiktaş Ziraat Türkiye Kupası'nı istiyor! İşte Serdar Topraktepe'nin Trabzonspor muhtemel 11'i

SEMİH

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