Beşiktaş Başkanı Hasan Arat'tan teknik direktör ve transfer açıklaması!

Beşiktaş Başkanı Hasan Arat önemli açıklamalarda bulundu. TRT Spor'a konuşan Arat, gelecek sezonki teknik direktör ve transferler hakkında soruları cevapladı.

İşte o sözler...

"Sportif olarak çok zor bir başlangıç yaptık. Bu başlangıç bizi çok üzdü. Tahmin etmediğimiz kurumsal sıkıntılarla karşı karşıya kaldık ancak sportif sıkıntılar, kurumsal sıkıntıların çok önüne geçti. Ben taraftarlarımıza teşekkür etmek istiyorum, bize olan güvenleri eksilmedi. Salı günü gördünüz, Beşiktaş tribünleri yıllardan beri ilk kez böyle coşkuluydu. Biz o maçı taraftarımızla kazandık. Beşiktaş futbolcusu, taraftarı ve çocuklar için oynadı. Benim de en büyük isteğim buydu."

"BEŞİKTAŞ KUYUYA DÜŞERSE MISIR'A SULTAN OLUR"

"Beşiktaş çok büyük bir kulüptür. Beşiktaş kuyuya düşerse, Mısır'a sultan olur."

"BURADA KURALLARI ÇOK İYİ BİLİRİM"

"Serdal Adalı'yı maçtan sonra soyunma odasına ben götürdüm. Ben Beşiktaş'ta yetiştim, burada kuralları çok iyi bilirim. Bizim camia seçimlere yakın heyecanlanır ama Beşiktaş'a dokunulduğu an herkes kenetlenir. Maç bitti, 'Serdal yürü soyunma odasına gidiyoruz' dedim. Seçim bitti artık, Serdar Adalı benden daha az Beşiktaşlı değil ki."

"BEŞİKTAŞ DEVLETİYLE BARIŞIK BİR CAMİA"

"Bir başkan, rakip başkan adayıyla birlikte soyunma odasına giriyorsa ve o da izim sarıldığımız gibi evlatlara sarılıyorsa, Beşiktaş çok önemli bir mesaj veriyor demektir Türkiye'ye. Şu yaşanan kritik dönemde, sporda yaşanan kırılma döneminde Beşiktaş şu anda örnek oluyor. Böyle işler spontane olur. Ben arkadaşıma güveniyorum, önce karşınızdakine güveneceksiniz. Beşiktaş öyle büyüyecek ki... Whatsapp mesajları ile birbirleri ile konuşanların yerine iyilik gelecek. Şu an herkes saha sonuçlarına bakıyor, 4 aydan beri ne yapıyorsunuz diye soran yok. Çok ağır şeyler yaşanmış Beşiktaş'ta. Benim gayrimenkullerim talan edilmiş ya! Beşiktaş devletiyle barışık bir camia, devlet kapılarını açtı Beşiktaş'a, ilişkilerimiz mükemmel."

"3 SEZONDUR KASIMDA HAVLU ATMAK KABUL EDİLEMEZ"

"Beşiktaş 3 sezondur kasım ayında havlu atıyor, bu kabul edilemez. 40 puan fark olur mu ya! Bu bize yakışmaz, Beşiktaş bunu hak etmiyor."

"FERNANDO SANTOS'UN AYRILIŞINA ÇOK ÜZÜLDÜM"

"Fernando Santos'un gelişine camia çok destek verdi. Çok üzüldüm yolları ayırırken ama kupayı riske edemezdik. Çok iyi bir kontrat yaptık, böyle bir hocayı o kısa sürede getirmek önemliydi. Bazı hocalar vardı, bizim Alanya maçını seyredince vazgeçti. Bütün bu ortalamaya baktığınızda en iyi ortalamaya Serdar Topraktepe sahip. Fernando Santos'a 'Matematiksel olarak sizi savunabileceğim bir şey yok' dedim. Kalması yönünde oy kullanan kimse yoktu. Benim yönetim kurulu üyelerim kıymetlidir, her birini dinlerim."

"REBIC'İ NEREYE YOLLAYACAKSINIZ?"

"Rebic'in bize maliyeti 6 milyon Euro ya, nereye yollayacaksınız?"

"TEKNİK DİREKTÖRÜMÜZ YÜZDE 50 TÜRK, YÜZDE 50 YABANCI"

"Aynı noktadayım, yeni teknik direktörümüz yüzde 50 ihtimalle Türk, yüzde 50 ihtimalle yabancı olacak."

"AL-MUSRATI'NİN ŞANSI TUTMADI"

"Al-Musrati'ye laf atıyorlar değil mi? Şampiyonlar Ligi'nin en iyi üçüncü 6 numarası, bütün tekniklerde. Adamın şansı tutmadı, başına gelebilecek en kötü şeyler geldi. Benim camiam sahip çıkacak, bu benim oyuncum. Bunların çoğu benim çocuklarımdan küçük. Bunlar çok gençler, okuyup moralleri bozuluyor."

NURİ ŞAHİN, ŞENOL GÜNEŞ, SERGEN YALÇIN...

"Nuri Şahin, Şenol Güneş ve Sergen Yalçın'ın dışında bir yerli teknik direktör adayımız daha var. Yerli olunca illa Türkiye'de olması gerekmiyor."

"MUÇI'YE ÇOK TEKLİF GELİYOR"

"Muçi'ye çok teklif geliyor, Avrupa Şampiyonası öncesi konuşmayız dedik. Semih için de aynı şeyi söyledik."

"TÜRK HOCAYA DAHA SICAĞIZ"

"Sergen Yalçın ve Şenol Güneş, Beşiktaş'ın çok değerli insanları. Ben her iki hocamın da her zaman Beşiktaş'ın gündeminde olacağına inanan bir insanım. Serdar Topraktepe var, önce onunla görüşeceğiz. Her şey olabilir, asla 'asla' demeyeceksin. Nuri Şahin bugün Şampiyonlar Ligi finalindeki ilk yardımcı hoca. Hemen gelmek isteyenler var, Solskjaer, van Bronckhorst... Tercihimizi daha çok Türk hoca yönünde evriltmeye başladık. Arkadaşlarım daha sıcak Türk hocaya."

"AFRİKA'YA FAZLA GİTMEYECEĞİZ"

"Afrika'ya fazla gitmeyeceğiz, öyle görünüyor. Bu sene sözleşmesi biten çok az oyuncu var. Montero bile 2025'te bitiyor. Ben ne yapacağım söyleyin bakayım? Hüseyin Yücel, basketbol için düşündüğü parayı futbola ayırmaya karar verdi şimdi. İyi bir şey ortaya çıkarmak zorundayız çünkü."

"SEMİH KILIÇSOY KIRMIZI ÇİZGİMİZ"

"Semih, Beşiktaş'ın kırmızı çizgisidir. İnşallah Avrupa Şampiyonası'na gidecektir. Bakar mısınız 3 kişiyi devirip gidiyor! Bugün Real Madrid-Bayern Münih maçına koy, o açıklıkta oynanan oyunda Semih alır gider. Çok özel bir yetenek. Samet Aybaba onun her şeyiyle ilgileniyor. Sayın Montella ile 3 hafta konuştuk, çok olumlu konuştu. Türkiye'ye kaç tane Semih gelmiş, 10 yaşından beri bu çocuk gol atıyor. Semih'e saygı duyacaksınız."

"RAMOS'U GETİREMEZSİNİZ, ÖYLE BİR DÜNYA YOK"

"Transferde tedbirli davranacağız, bonservisi genç oyuncuya vermeyi tercih ederiz, Muçi gibi. Defansta tecrübeli oyuncuya ihtiyacımız var. Ramos'u getiremezsiniz, öyle bir dünya yok. 30 milyon Euro'luk oyuncuyu getirecek bütçemiz yok. Takım içi dengeleri de bozar bu."

"ÇOCUKLARI VE GENÇLERİ HEYECANLANDIRACAK BİR TRANSFER PLANIMIZ VAR"

"Gençleri heyecanlandıracak, çocukları heyecanlandıracak bir transfer planımız var. Forvet gibi. Böyle bir kahraman oyuncu fırsatı olursa tabii ki alacağız. Transferi hoca ile birlikte yapacağız. Hoca transfer yapmaz, olur mu öyle şey?"

"MURAT YAKIN İLE HİÇ GÖRÜŞMEDİM"

"Murat Yakın ile hiç görüşmedim ama çok iyi bir teknik adam. İsviçre ile kontratı var sanırım."

"HAYALİM 'SİYAH DUVAR' YARATMAK"

"Borussia Dortmund'un yarı final maçına gittim. 'Sarı duvar' çok etkileyici, benim hayalim de 'siyah duvar' yaratmak. 'UEFA izin vermiyor' dediler, Dortmund'a, Bayern'e nasıl veriyorlar? Bakanlıktan izin alındığı takdirde sorun olmayacağını öğrendik."

"BEŞİKTAŞ DÜNYANIN EN ÖNEMLİ 25 KULÜBÜNDEN BİRİ"

"Münih'e maça gittiğimde Mario Gomez'e Semih'in Trabzonspor maçındaki şutunu gösterecektim, 'Bütün maçlarını izliyorum' dedi zaten. Red Bull'un başında şu an Gomez. 75 bin kişilik bir stadyumda Bayern Münih başkanı herkesi bırakıp bana 'Hoş geldin' diyorsa ben bundan şeref duyarım, ben Beşiktaş'ı temsil ediyorum. Beşiktaş dünyada en önemli 25 kulübün içerisinde."

"KUPA FİNALİNİ TÜRKİYE'NİN HER TOPRAĞINDA OYNARIZ"

"Beşiktaş, Türkiye'nin her toprağında oynar. Bu vatanda bize gösterilen her yer bizimdir. Beşiktaş, kupa finalini her yerde oynar."

"SALİH ÖZCAN İYİ BİR OYUNCU"

"Salih Özcan, iyi bir oyuncu. Beşiktaş iyi bulduğu her futbolcu ile ilgilenir."

"SERGEN YALÇIN İLE TELEFONDA GÖRÜŞTÜK"

"Sergen Yalçın ile bir telefon görüşmemiz oldu, benim camiamın kıymetlisi. Ancak bu resmi bir görüşme değildi."

"ALIMPIJEVIC İLE ANLAŞMA SAĞLADIK"

"Basketbolda Alimpijevic ile anlaşma sağladık, sözleşme uzatacağız. Bahçeşehir ile yapacağımız birleşme ve EuroLeague için yapılacak harcamaların şu anda futbola aktarılmasına karar verdik. Çünkü acil durum futbol."

"YABANCI ORTA HAKEM DE GELMELİ"

"VAR'a yabancı hakem gelince tartışmalar çok azaldı farkındaysanız. Bence ilerleyen süreçte yabancı orta hakem denemelerinin de yapılması lazım. İnsanların bu konuda endişesi olmaması lazım. UEFA ile birlikte bu konunun çözümünü en iyi yapan takım ülke Hırvatistan'dır. Buraya senede 10-15 maç elit hakemler gelsin, herkes farkı görsün. Tahkim Kurulu kafasına göre ceza veriyor. Ağzını açıyorsunuz ceza! Her maç yediğimiz ceza, hasılattan daha fazla. Bu kadar kulüp imza topluyorsa oturup düşüneceksiniz. Kulüpler seçime erken gidelim diyor, bunun neresi yanlış? Neden düşman belliyorsunuz kulüpleri, niye fişliyorsunuz? Size hakaret eden mi var? İnşallah seçimler çok adaylı olur, siyasetten arınmış adaylar olur, spordan gelen insanlar olur."

"STADIN ÇATISI TAMAMEN DEĞİŞİYOR"

"Çatımız tamamen değişiyor, üst düzey bir mambran sipariş ettik. Ses geçirme testleri yapıldı, martılar gelip gitme testleri yapıldı. Bakanlıktan siyah tribün için izin aldığımız zaman çok daha güzel bir hale gelecek stadımız. Deplasman tribünü ile değişiklik olacak. Aynı yerde olacak ama o kadar burnumuzun dibinde olmayacak."