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Beşiktaş Samsunspor maçının hazırlıklarını sürdürdü!

Beşiktaş, Süper Lig'in 32. haftasında evinde oynayacağı Samsunspor maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 10 Nisan 2024 Çarşamba 18:16
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Beşiktaş Samsunspor maçının hazırlıklarını sürdürdü!

Beşiktaş, Süper Lig'in 32'nci haftasında 13 Nisan Cumartesi günü Samsunspor ile sahasında oynayacağı maçın hazırlıklarına devam ediyor.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Fernando Santos'un yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışması olarak gerçekleşti. Isınma koşuları ve 5'e 2 pas çalışmasıyla başlayan idman, dar alanda yapılan taktiksel çift kale maçla tamamlandı.

Siyah-beyazlılar, Samsunspor maçı hazırlıklarına yarın saat 11.30'da yapacağı antrenmanla devam edecek.

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