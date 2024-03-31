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BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ: Juninho Kartal'a göz kırptı! "Menajerim değerlendiriyor"

Azerbaycan Premier Ligi’nde bitime 8 hafta kala şampiyon ve UEFA Avrupa Ligi'nde tarih yazan Karabağ’ın 27 yaşındaki golcüsü Juninho, adım adım Beşiktaş’a geliyor. Brezilyalı futbolcu, siyah-beyazlı kulübe yeşil ışık yaktı. işte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 31 Mart 2024 Pazar 06:50
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BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ: Juninho Kartal'a göz kırptı! "Menajerim değerlendiriyor"

Beşiktaş'ın transfer listesindeki isimlerden Juninho, siyah-beyazlılara yeşil ışık yaktı. Azerbaycan Premier Ligi'nin 28. haftasında Kapaz'ı deplasmanda 6-1 yenen Karabağ şampiyon oldu.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ: Juninho Kartal'a göz kırptı! "Menajerim değerlendiriyor"

Beşiktaş'ın transfer listesindeki Brezilyalı futbolcu Juninho transferiyle ilgili soruyu yanıt verdi.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ: Juninho Kartal'a göz kırptı! "Menajerim değerlendiriyor"

Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Karabağ'ın yıldız futbolcusu Juninho, CBC Sports muhabiri Elçin Cafarov'un adının Beşiktaş ile anılması hakkındaki sorusuna şu sözlerle cevap verdi:

"Transfer tekliflerini menajerim değerlendiriyor. Ben bu konuyla ilgilenmiyorum. Hayırlısı neyse o olur."

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ: Juninho Kartal'a göz kırptı! "Menajerim değerlendiriyor"

26 MAÇTA 15 GOL 5 ASİST

27 yaşındaki Brezilyalı golcü, bu sezon oynadığı 43 resmi maçta 23 gol ve 8 asistlik performans sergilerken, Karabağ'ın kazandığı 11. şampiyonlukta 26 maçta 15 gol ve 5 asistle başrol oynayan isimlerden biri oldu.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ: Juninho Kartal'a göz kırptı! "Menajerim değerlendiriyor"

Sezon başında Portekiz'in Chavez ekibinden 450 bin euro karşılığında Karabağ'a transfer olan yıldız futbolcunun kulübüyle 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ: Juninho Kartal'a göz kırptı! "Menajerim değerlendiriyor"

Brezilyalı yıldız özellikle UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda karşılaştıkları Leverkusen maçındaki golleri ve etkili performansıyla bir çok Avrupa kulübünün de dikkatini çekmişti.

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