BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ: Juninho Kartal'a göz kırptı! "Menajerim değerlendiriyor"

Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Karabağ'ın yıldız futbolcusu Juninho, CBC Sports muhabiri Elçin Cafarov'un adının Beşiktaş ile anılması hakkındaki sorusuna şu sözlerle cevap verdi: "Transfer tekliflerini menajerim değerlendiriyor. Ben bu konuyla ilgilenmiyorum. Hayırlısı neyse o olur."