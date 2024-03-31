BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ: Juninho Kartal'a göz kırptı! "Menajerim değerlendiriyor"
Azerbaycan Premier Ligi’nde bitime 8 hafta kala şampiyon ve UEFA Avrupa Ligi'nde tarih yazan Karabağ’ın 27 yaşındaki golcüsü Juninho, adım adım Beşiktaş’a geliyor. Brezilyalı futbolcu, siyah-beyazlı kulübe yeşil ışık yaktı. işte detaylar...
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26 MAÇTA 15 GOL 5 ASİST
27 yaşındaki Brezilyalı golcü, bu sezon oynadığı 43 resmi maçta 23 gol ve 8 asistlik performans sergilerken, Karabağ'ın kazandığı 11. şampiyonlukta 26 maçta 15 gol ve 5 asistle başrol oynayan isimlerden biri oldu.
Sezon başında Portekiz'in Chavez ekibinden 450 bin euro karşılığında Karabağ'a transfer olan yıldız futbolcunun kulübüyle 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.
Brezilyalı yıldız özellikle UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda karşılaştıkları Leverkusen maçındaki golleri ve etkili performansıyla bir çok Avrupa kulübünün de dikkatini çekmişti.
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