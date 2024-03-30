Haberler Beşiktaş TRANSFER HABERLERİ - Beşiktaş Ahmetcan Kaplan'ı istedi! Ajax'ın yanıtı...

TRANSFER HABERLERİ - Beşiktaş Ahmetcan Kaplan'ı istedi! Ajax'ın yanıtı...

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri... Gelecek sezonun transfer planlamasını yapan Beşiktaş, çalışmalarını da sürdürüyor. Siyah-beyazlıların, Ajax forması giyen Ahmetcan Kaplan için nabız yokladığı ortaya çıktı. (BJK transfer haberleri)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 30 Mart 2024 Cumartesi 09:29
Son dakika Beşiktaş haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
TRANSFER HABERLERİ - Beşiktaş Ahmetcan Kaplan'ı istedi! Ajax'ın yanıtı...

Bu sezon Süper Lig'de istediği sonuçları alamayan Beşiktaş, yeni sezonun transfer çalışmalarını hızlandırdı.

TRANSFER HABERLERİ - Beşiktaş Ahmetcan Kaplan'ı istedi! Ajax'ın yanıtı...

Sabah'ta yer alan habere göre Beşiktaş'ta Samet Aybaba ve Feyyaz Uçar'ın, Hollanda'ya yaptığı ziyarette Ajax ile Berghuis dışında Ahmetcan Kaplan için de görüştüğü ortaya çıktı.

TRANSFER HABERLERİ - Beşiktaş Ahmetcan Kaplan'ı istedi! Ajax'ın yanıtı...

Siyah-beyazlı yetkililer, geçen sezon 9.5 milyon euro'ya Trabzonspor'dan alınan 21 yaşındaki milli stoperi kiralamayı düşünüp düşünmeyeceklerini sorarak talip olduklarını söyledi.

TRANSFER HABERLERİ - Beşiktaş Ahmetcan Kaplan'ı istedi! Ajax'ın yanıtı...

Ancak Ajax cephesinin net bir şekilde, "Ahmetcan bizim için önemli. Gelecek sezon oluşturacağımız takımda çok kıymetli bir yere sahip olacak. Bizimle kalacak" yanıtını ilettiği ifade edildi.

TRANSFER HABERLERİ - Beşiktaş Ahmetcan Kaplan'ı istedi! Ajax'ın yanıtı...

Ajax ile 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunan genç futbolcu, bu sezon Hollanda ekibinde 17 karşılaşmada görev alırken 2 asiste imzasını attı.

DİĞER
Arnavut Kaldırımı klibindeki küçük çocuğun son hali ağızları açık bıraktı! "Bu nasıl yakışıklılık"
İYİ Parti Gençlik Kolları'ndan Ekrem İmamoğlu'nun ulaşım vasatlığına sert gönderme! Otobüs, metrobüs ve yürüyen merdivenlere durumu tiye alan çıkartma
Kanarya'dan sürpriz kanat hamlesi! Premier Lig...
Aslan'ın Rafa Silva telaşı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Yönetim düğmeye bastı! Transfer teklifi...
Steven Berghuis'ten Beşiktaş'a yeşil ışık!
OY KULLANMAMA CEZASI 2024 | Seçimlerde oy kullanmak zorunlu mu? Cezası var mı, ne kadar?
GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI 30 MART 2024 | Ay Yay burcunda🌙 Etrafa neşe saçmanın vakti geldi
Son dakika deprem mi oldu 30 Mart?
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
BUGÜNKÜ MAÇLAR - 30 Mart bugün kimin maçı var? BUGÜNKÜ MAÇLAR - 30 Mart bugün kimin maçı var? 08:14
Kanarya'dan sürpriz kanat hamlesi! Premier Lig... Kanarya'dan sürpriz kanat hamlesi! Premier Lig... 00:36
Derbi ertelendi! Derbi ertelendi! 23:59
Derbi ertelendi! Derbi ertelendi! 23:58
Kartal işi Fransa'ya bıraktı! Kartal işi Fransa'ya bıraktı! 23:09
Kartal işi Fransa'ya bıraktı! Kartal işi Fransa'ya bıraktı! 23:08
Daha Eski
Ada'dan flaş Okan Buruk iddiası! Ada'dan flaş Okan Buruk iddiası! 23:02
F.Bahçe Beko'dan evinde rahat galibiyet! F.Bahçe Beko'dan evinde rahat galibiyet! 22:56
G.Saray'da sürpriz gelişme! Biri gidiyor biri kalıyor G.Saray'da sürpriz gelişme! Biri gidiyor biri kalıyor 22:56
G.Saray'ın transfer planı ortaya çıktı! G.Saray'ın transfer planı ortaya çıktı! 22:56
PFDK'dan G.Saraylı isme 2 maç men! PFDK'dan G.Saraylı isme 2 maç men! 22:56
EURO 2024'ün favorileri açıklandı! Türkiye... EURO 2024'ün favorileri açıklandı! Türkiye... 22:56