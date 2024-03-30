TRANSFER HABERLERİ - Beşiktaş Ahmetcan Kaplan'ı istedi! Ajax'ın yanıtı...
Son dakika Beşiktaş transfer haberleri... Gelecek sezonun transfer planlamasını yapan Beşiktaş, çalışmalarını da sürdürüyor. Siyah-beyazlıların, Ajax forması giyen Ahmetcan Kaplan için nabız yokladığı ortaya çıktı. (BJK transfer haberleri)
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Ancak Ajax cephesinin net bir şekilde, "Ahmetcan bizim için önemli. Gelecek sezon oluşturacağımız takımda çok kıymetli bir yere sahip olacak. Bizimle kalacak" yanıtını ilettiği ifade edildi.
Ajax ile 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunan genç futbolcu, bu sezon Hollanda ekibinde 17 karşılaşmada görev alırken 2 asiste imzasını attı.
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