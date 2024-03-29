Haberler Beşiktaş Ricardo Quaresma kariyerini Beşiktaş'ta noktalamak istiyor

Ricardo Quaresma kariyerini Beşiktaş'ta noktalamak istiyor

Son dakika Beşiktaş haberleri... Beşiktaş'ın efsane isimleri arasında yer alan Ricardo Quaresma, "Kariyerimi, kendimi mutlu hissettiğim Porto, Beşiktaş veya Sporting'de bitirmek isterdim" dedi.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 29 Mart 2024 Cuma 15:19
Son dakika Beşiktaş haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Ricardo Quaresma kariyerini Beşiktaş'ta noktalamak istiyor

Beşiktaş'ın eski yıldız futbolcusu Ricardo Quaresma, Canal 11'e verdiği röportajda emekliliğe dair açıklamalar yaptı. Şu anda herhangi bir takımda forma giymeyen Portekizli oyuncu, Beşiktaş'ta emekli olmak istediğini söyledi.

Quaresma yaptığı açıklamada, "Kariyerimi, kendimi mutlu hissettiğim Porto, Beşiktaş veya Sporting'de bitirmek isterdim. Porto ve Sporting için bu şu an pek mümkün gibi gözükmese de belki Beşiktaş'ta bu fırsatı bulabilirim" dedi.

Beşiktaş kariyerinde 227 maça çıkan Quaresma, 38 gol ve 77 asistlik performans sergiledi.

DİĞER
SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERİ: F.Bahçeli oyunculardan ortak karar! İftar buluşmasında neler konuşuldu?
Son dakika: Başkan Erdoğan'dan Sultanbeyli mitinginde önemli açıklamalar
Transferde Zaniolo kapışması! İşte bonservisi
Çağlar'dan flaş F.Bahçe kararı! EURO 2024'ten sonra...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Beşiktaş transfer komitesi kurulduğunu açıkladı!
Santos'tan o isme 'hazır ol' emri!
LGS NE ZAMAN 2024? | Liseye Geçiş Sınavı (LGS) bu yıl hangi, ay, ayın kaçında yapılacak?
DENKLİK İÇİN YKS ŞARTI KALKTI MI? SON DAKİKA YÖK'ten denklik açıklaması
İstanbul baraj doluluk oranı İSKİ 29 Mart rakamları
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Fiorentina - Milan maçı ne zaman? Fiorentina - Milan maçı ne zaman? 15:30
Lazio - Juventus maçı ne zaman? Lazio - Juventus maçı ne zaman? 15:25
Quaresma'nın Beşiktaş hayali! Quaresma'nın Beşiktaş hayali! 15:19
Beşiktaş transfer komitesi kurulduğunu açıkladı! Beşiktaş transfer komitesi kurulduğunu açıkladı! 15:15
Torino - Monza maçı ne zaman? Torino - Monza maçı ne zaman? 15:15
Genoa - Frosinone maçı ne zaman? Genoa - Frosinone maçı ne zaman? 15:10
Daha Eski
Napoli - Atalanta maçı ne zaman? Napoli - Atalanta maçı ne zaman? 15:06
Xabi Alonso kararını verdi! Gelecek sezon... Xabi Alonso kararını verdi! Gelecek sezon... 15:05
B. Münih'ten Sacha Boey kararı! G.Saray... B. Münih'ten Sacha Boey kararı! G.Saray... 14:35
Santos'tan o isme 'hazır ol' emri! Santos'tan o isme 'hazır ol' emri! 13:56
1. Lig'de 28. haftanın hakemleri açıklandı 1. Lig'de 28. haftanın hakemleri açıklandı 13:54
Süper Lig'de 31. haftanın hakemleri açıklandı! Süper Lig'de 31. haftanın hakemleri açıklandı! 13:23