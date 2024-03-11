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Gaziantep FK - Beşiktaş maçı CANLI İZLE | BJK maçı ne zaman, hangi kanalda?

Trendyol Süper Lig'in 29. haftası tamamlanıyor. Gaziantep FK ile Beşiktaş karşı karşıya geliyor. Gaziantep temsilcisi, yeni teknik direktör Selçuk İnan ile ilk maçında sürprize imza atarak ateş hattından çıkmayı hedefliyor. Siyah-beyazlılar ise karşılaşmadan galibiyetle ayrılarak Galatasaray derbisindeki mağlubiyeti unutturmak istiyor. Gaziantep FK - Beşiktaş maçı için taraftarlardan yoğun ilgi beklenirken, mücadele öncesi taraftarlar karşılaşmanın ilk 11'lerini ve mücadelenin canlı yayın bilgilerini araştırıyorlar. Gaziantep FK - Beşiktaş maçı ne zaman? BJK maçı hangi kanalda?

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 11 Mart 2024 Pazartesi 20:00
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Gaziantep FK - Beşiktaş maçı CANLI İZLE | BJK maçı ne zaman, hangi kanalda?

Gaziantep FK - Beşiktaş maçını CANLI takip etmek için tıklayın

Trendyol Süper Lig'de 29. haftanın kapanış maçında Gaziantep FK ile Beşiktaş, Kalyon Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Gaziantep FK - Beşiktaş maçı hangi kanalda, saat kaçta? ilk 11'ler belli oldu mu?

GAZİANTEP FK - BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Gaziantep FK - Beşiktaş maçı 11 Mart Pazartesi günü saat 20.30'da oynanacak. Mücadele beIN Sports 1'den canlı yayınlanacak.

GAZİANTEP FK - BEŞİKTAŞ MAÇI 11'LERİ

Gaziantep FK: Nita, Mustafa, Arda, N'Koulou, Djilobodji, M'Bakata, Maxim, Ogün, Monteiro, Gradel, Draguş

Beşiktaş: Mert, Onur, Necip, Worrall, Masuaku, Al Musrati, Gedson, Bakhtiyor, Rashica, Muci, Semih

SELÇUK İNAN İLK MAÇINA ÇIKIYOR!

Marius Sumudica'nın kovulmasının ardından takımın başına getirilen Selçuk İnan, Gaziantep FK ile ilk maçına Beşiktaş karşısında çıkacak. 8 Mart'ta imzayı atan ve üç gün sora siftah yapacak olan 39 yaşındaki teknik adam, ilk maçından puanla ayrılmak istiyor. İnan daha önce Kasımpaşa'yı çalıştırmıştı.

BEŞİKTAŞ'TA 5 EKSİK

Beşiktaş'ta kırmızı kart cezalısı olan Omar Colley, Umut Meraş, Salih Uçan, Tayfur, Rebic Gaziantep FK maçı kadrosunda yer almadı. Bu isimlerin dışında sezonu kapatan ve lisansı çıkarılmayan Amir Hadziahmetovic ile sakatlığı bulunan Alex Oxlade- Chamberlain de yok.

7 İSİM CEZA SINIRINDA

Siyah-beyazlı ekipte 7 futbolcu, Gaziantep FK mücadelesi öncesinde sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Necip, Ghezzal, Jonas Svensson, Arthur Masuaku, Daniel Amartey, Semih Kılıçsoy ve Demir Ege Tıknaz, kart görmeleri halinde Antalyaspor ile yapılacak karşılaşmada forma giyemeyecek.

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