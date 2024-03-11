Gaziantep FK 2 - 0 Beşiktaş (MAÇ SONUCU - ÖZET) | Trendyol Süper Lig

Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Gaziantep FK ile Beşiktaş kozlarını paylaştı.
Kalyon Stadyumu'ndaki maçtan galip ayrılan taraf, 2-0'lık skorla Gaziantep temsilcisi oldu.
Kırmızı-siyahlılara galibiyeti getiren golleri 9. dakikada Deian Sorescu ve 85. dakikada Denis Draguş kaydetti.
Öte yandan siyah-beyazlılarda Cenk Tosun, 89. dakikada penaltı atışından yararlanamadı.
Selçuk İnan yönetimindeki ilk karşılaşmasını kazanarak 3 maçlık galibiyet hasretini sonlandıran Gaziantep FK, puanını 31'e yükseltti ve haftayı ateş hattının üstünde tamamladı.
Üst üste ikinci mağlubiyetini alan ve 3.'lük yarışında yara alan Beşiktaş ise 46 puanda kaldı.
Gaziantep FK, 30. haftada Çaykur Rizespor'a konuk olacak. Beşiktaş ise Bitexen Antalyaspor'u ağırlayacak.