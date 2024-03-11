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Gaziantep FK Başkanı Memik Yılmaz: Ligde kalmayı hak ediyoruz!

Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Gaziantep FK sahasında Beşiktaş'ı 2-0 mağlup etti. Mücadele sonrası ev sahibi ekibin başkanı Memik Yılmaz açıklamalarda bulundu ve "Camiamız bu ligde kalmayı her şeyden önce hak ediyor." ifadelerini kullandı.

Gaziantep FK Haberleri Giriş Tarihi: 12 Mart 2024 Salı 00:05
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Gaziantep FK Başkanı Memik Yılmaz: Ligde kalmayı hak ediyoruz!

Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında evinde Beşiktaş'ı 2-0 yenen Gaziantep FK'de başkan Memik Yılmaz, galip geldikleri için mutlu olduklarını ve ligde kalmayı hak ettiklerini söyledi.

Yılmaz, karşılaşmanın ardından stat çıkışında basın mensuplarına yaptığı açıklamada, galibiyetten dolayı oyuncuları ve teknik ekibi tebrik etti.

Beşiktaş maçının kendileri için çok önemli olduğunu ve galibiyet almak için tüm oyuncuların savaştığını belirten Yılmaz, şu değerlendirmede bulundu:

"Böyle bir üç puana gerçekten ihtiyacımız vardı. Bu ligde olmaya devam edeceğiz inşallah. Öncelikle oyuncularımı yürekten tebrik ediyorum. Bir hafta öncesinden hocamız Selçuk İnan ile başladık. Ondaki o inancı gözlerinde gördüm. Türk futbolu adına daha iyi şeyler yapacağına inanıyorum. Çocuklarımı tebrik ediyorum. Oyuncularımız bizim aslan gibi savaştalar. Beşiktaş gibi büyük bir takımdan, büyük bir camiadan üç puan almak bizi çok mutlu etti."

Gaziantep şehrinin Süper Lig'de her zaman var olması gerektiğini savunan Yılmaz, "Camiamız bu ligde kalmayı her şeyden önce hak ediyor. İnşallah Allah'ın izniyle bu ligde kalacağız. Taraftarımız olsun, oyuncularımız olsun hep beraber kenetlendik. Bunun üstesinden geleceğiz. Allah'ın izniyle başaracağız diyorum. Mutluyum üç puan aldığım için." dedi.

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