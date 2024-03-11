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Beşiktaş'ta Fernando Santos: Özür diliyorum, değişmemiz lazım!

Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Beşiktaş deplasmanda Gaziantep FK'ya 2-0 mağlup oldu. Mücadele sonrası siyah-beyazlıların teknik direktörü Fernando Santos açıklamalarda bulundu ve "Takımın hocası olarak taraftardan özür diliyorum. Kötü bir sonuç aldık. Değişeceğiz, değişmemiz lazım. Beşiktaş kimliğini gösteremedik." ifadelerini kullandı. | Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 11 Mart 2024 Pazartesi 23:14 Güncelleme Tarihi: 11 Mart 2024 Pazartesi 23:18
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Beşiktaş'ta Fernando Santos: Özür diliyorum, değişmemiz lazım!

Trendyol Süper Lig'in 29. hafta kapanış maçında deplasmanda Gaziantep FK'ya 2-0 mağlup olan Beşiktaş'ta teknik direktör Fernando Santos, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

İşte Portekizli çalıştırıcının o sözleri:

Takımın hocası olarak taraftardan özür diliyorum. Kötü bir sonuç aldık. Tempomuz eksikti. Genel olarak kötüydük. Takımın hocası olarak ilk sorumluluk bende. Kötü bir maç oynadık. Galatasaray maçında ilk dakikalarda bir gol yedik ama sonrasında bir tepki verdik. Ama bugün bu yoktu. Öncelikle olan sorumlu her zaman hocadır dediğim gibi. Tekrar konuşacağız. Değişeceğiz, değişmemiz lazım. Maçlar oynadık. İyi olanları daha da geliştirmeye çalışacağız.

Beşiktaş kimliğini gösteremedik bugün. Her zaman söylediğim bir şey var, rakipten daha fazla koşmak ve mücadele etmek zorundayız. Bugün bunu yapmadık. Yeterince agresif değildik. Ama bu durumu değiştirecek olanlar da bizleriz. Beşiktaş'ın oynadığı oyun bu şekilde olmamalı. O gerçek kimliği göstermeliyiz. Konuşacağız, durumu düzelteceğiz. Düzeltmemiz gerekenler de bizleriz.

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