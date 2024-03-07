BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Fernando Santos 11'de değişikliğe gidiyor! O isim yedeğe çekilecek
Son dakika spor haberleri... Beşiktaş'ta son oynanan Galatasaray derbisinin ardından teknik direktör Fernando Santos ilk 11'de değişikliğe gidiyor. Portekizli hoca Gaziantep FK maçında o ismi yedek kulübesine çekecek. İşte haberin detayları... BJK SPOR HABERLERİ
Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 07 Mart 2024 Perşembe 06:50 Güncelleme Tarihi: 07 Mart 2024 Perşembe 09:59
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Teknik direktör Fernando Santos'un, zorlu mücadele öncesinde kadroda önemli değişikliklere imza atması bekleniyor. Portekizli hocanın Gedson ve Salih Uçan'ın yerine derbide orta sahada görev verdiği 29 yaşındaki Ganalı stoper Daniel Amartey'i yedek kulübesine çekecek.
Santos, sarı kart cezası biten Gedson Fernandes'i ise ilk 11'de sahaya sürecek. Bu arada sakatlığı bulunan ancak tedavi sürecinde sona gelinen Salih Uçan'ın da Gaziantep maçında forma giyebileceği belirtildi.
AMARTEY BU SEZON NE YAPTI?
Gana'lı oyuncu bu sezon Süper Lig'de 15 karşılaşmada görev aldı. 29 yaşındaki oyuncu bu maçlarda 973 dakika süre buldu.
Tecrübeli oyuncu stoper pozisyonunun yanı sıra Fernanda Santos'un gelişiyle birlkte 6 numara pozisyonunda da görev almaya başladı.
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