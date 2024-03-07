Haberler Beşiktaş BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Fernando Santos 11'de değişikliğe gidiyor! O isim yedeğe çekilecek

BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Fernando Santos 11'de değişikliğe gidiyor! O isim yedeğe çekilecek

Son dakika spor haberleri... Beşiktaş'ta son oynanan Galatasaray derbisinin ardından teknik direktör Fernando Santos ilk 11'de değişikliğe gidiyor. Portekizli hoca Gaziantep FK maçında o ismi yedek kulübesine çekecek. İşte haberin detayları... BJK SPOR HABERLERİ

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 07 Mart 2024 Perşembe 06:50 Güncelleme Tarihi: 07 Mart 2024 Perşembe 09:59
Son dakika Beşiktaş haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Fernanda Santos 11'de değişikliğe gidiyor! O isim yedeğe çekilecek

Beşiktaş'ta gözler pazartesi günü oynanacak Gaziantep FK maçını çevrildi. G.Saray mağlubiyetinin ardından morallerin bozulduğu siyah-beyazlılar, Antep'i deplasmanda yenerek yeniden çıkışa geçmenin hesaplarını yapıyor.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Fernanda Santos 11'de değişikliğe gidiyor! O isim yedeğe çekilecek

Teknik direktör Fernando Santos'un, zorlu mücadele öncesinde kadroda önemli değişikliklere imza atması bekleniyor. Portekizli hocanın Gedson ve Salih Uçan'ın yerine derbide orta sahada görev verdiği 29 yaşındaki Ganalı stoper Daniel Amartey'i yedek kulübesine çekecek.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Fernanda Santos 11'de değişikliğe gidiyor! O isim yedeğe çekilecek

Santos, sarı kart cezası biten Gedson Fernandes'i ise ilk 11'de sahaya sürecek. Bu arada sakatlığı bulunan ancak tedavi sürecinde sona gelinen Salih Uçan'ın da Gaziantep maçında forma giyebileceği belirtildi.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Fernanda Santos 11'de değişikliğe gidiyor! O isim yedeğe çekilecek

AMARTEY BU SEZON NE YAPTI?

Gana'lı oyuncu bu sezon Süper Lig'de 15 karşılaşmada görev aldı. 29 yaşındaki oyuncu bu maçlarda 973 dakika süre buldu.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Fernanda Santos 11'de değişikliğe gidiyor! O isim yedeğe çekilecek

Tecrübeli oyuncu stoper pozisyonunun yanı sıra Fernanda Santos'un gelişiyle birlkte 6 numara pozisyonunda da görev almaya başladı.

DİĞER
Union Saint Gilloise Fenerbahçe maçı TV8,5'ta yayınlanacak mı? İşte 7 Mart Perşembe TV8,5 yayın akışı ve frekans bilgileri
CHP'lilerin Afyonkarahisar'daki milliyetçilik tiyatrosu Uşak'ta son buldu! Burcu Köksal'ın DEM restini Özgür Özel yuttu: "Aman başkanım sen düzelt"
Aslan'ın başı Gardi'yle dertte! 7.5 milyon euro...
Geleceği merak ediliyordu! Muslera'da karar verildi
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Beşiktaş BKT Avrupa Kupası'nda çeyrek finalde!
Transferde dev yarış! Beşiktaş ve Fenerbahçe...
GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI 7 MART 2024 | 🌒 Kötü enerjinin sizi esir almasına izin vermeyin!
AFAD, Kandilli son depremler listesi (7 Mart 2024)
TV8 CANLI İZLE | TV8 frekans bilgileri 2024 - TV8 canlı yayın izle bugün
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Barcelona - Mallorca maçı ne zaman? Barcelona - Mallorca maçı ne zaman? 09:35
Boluspor - Giresunspor maçı ne zaman? Boluspor - Giresunspor maçı ne zaman? 09:27
Aslan'ın başı Gardi'yle dertte! 7.5 milyon euro... Aslan'ın başı Gardi'yle dertte! 7.5 milyon euro... 09:22
Bugün kimin maçı var? 7 Mart Perşembe Bugün kimin maçı var? 7 Mart Perşembe 08:21
Beşiktaş BKT Avrupa Kupası'nda çeyrek finalde! Beşiktaş BKT Avrupa Kupası'nda çeyrek finalde! 01:36
Beşiktaş BKT Avrupa Kupası'nda çeyrek finalde! Beşiktaş BKT Avrupa Kupası'nda çeyrek finalde! 01:36
Daha Eski
Batsman: Keyifli olacak Batsman: Keyifli olacak 01:22
İki kupayı istiyorum İki kupayı istiyorum 01:21
Bahçeşehir Koleji deplasmanda kayıp! Bahçeşehir Koleji deplasmanda kayıp! 01:19
Bahçeşehir Koleji deplasmanda kayıp! Bahçeşehir Koleji deplasmanda kayıp! 01:18
Leipzig'i eleyen R. Madrid çeyrek finalde! Leipzig'i eleyen R. Madrid çeyrek finalde! 00:53
City 10 dakikada fişi çekti! City 10 dakikada fişi çekti! 00:53