Ahmet Çakar'dan derbinin hakemlerine sert sözler! "Masum bir hakem hatası değildir"

Beşiktaş ile Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Tüpraş Stadyumu'nda karşı karşıya geldi.

Dev derbiden zaferle ayrılan taraf, 1-0'lık skorla sarı-kırmızılı takım oldu.

Karşılaşmada Galatasaray ceza sahası içerisinde Cenk Tosun ile Derrick Köhn arasında yaşanan pozisyon tartışma konusu oldu.

Sabah Gazetesi yazarı Ahmet Çakar, siyah-beyazlıların penaltı beklediği pozisyon ile ilgili karşılaşmanın hakemlerini sert sözlerle eleştirdi.

Çakar, pozisyon hakkında "Şu penaltıyı görmemek, vermemek, VAR'a davet etmemek ya da edememek asla masum bir hakem hatası değildir. Halil Umut Meler ve VAR hakemi, Cenk'e yapılan bariz penaltıyı yediler" ifadelerini kullandı.