Spor yazarları Beşiktaş - Konyaspor maçını değerlendirdi
Son dakika Beşiktaş haberleri... Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Beşiktaş sahasında konuk ettiği TÜMOSAN Konyaspor'u 2-0 yenerek adını yarı finale yazdırdı. Fotomaç Gazetesi yazarları da mücadeleyi dikkat çeken sözlerle değerlendirdi. İşte o yazılar... (BJK spor haberleri)
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İkinci yarıya Beşiktaş daha istekli başladı. Cenk fırsatçılığını gösterdi nefis bir kafa plase ile ikinci golü buldu Kara Kartal... Konyaspor oyunun sonlarına doğru baskıyı arttırsa da istediğini alamadı. Beşiktaş için G.Saray maçı öncesi biraz da olsa antrenman havasında geçen, fazla zorlanmadan kazandığı güzel bir maç oldu ve turu atlamayı bildi.
Hafta içinde hatta saati geç olmasına rağmen tribünleri dolduran ve takımını yalnız bırakmayan Beşiktaş taraftarlarını canı yürekten kutluyorum. Asbaşkan Onur Göçmez, Tüpraş Stadyumu'ndaki 400. golü sebebiyle maç öncesi Salih Uçan'a plaket verdi. Bunlar Beşiktaş'a yakışan davranışlar. Başkan ve Yönetim Kurulu'nu ince düşüncelerinden dolayı tebrik ediyorum.
TURGAY DEMİR - KARTAL PENÇESİ
Aklında derbi olduğu halde Konyaspor karşısında çok zorlanmayan bir Beşiktaş izledik. Kartal ligde olduğu gibi Kupa'da da rakibini yenerken, oyunun büyük bölümünde kontrolü elinde tuttu. Evet Kartal'ın aklında derbi vardı, çünkü sorumsuzca yapılan açıklamalar ve Beşiktaş Asbaşkanının alakasız bir konuyla ilgili savcılığa şikayet edilmesi, Icardi'ye verilen komik ceza ortamı çok gerdi.
Siyah-beyazlı futbolcular da, hem yöneticilerini onore etmek, hem de son dönemdeki TFF kararları ve hakem hatalarına futbol diliyle tepki göstermek için derbiyi büyük bir fırsat olarak görüyorlar. Pazar günü yüreklerini çimlere sereceklerine şüphe yok. Santos da derbiyi düşünerek 2-0'ı bulduktan sonra bazı oyuncularını son yarım saatte kenara aldı. Doğrusu da buydu. Beşiktaş zorlanmadı dedik, hakikatten öyle bir maç oldu.
İlk dakikadan itibaren kanatlardan bindiren, orta sahada Al Musrati ve Salih'le rakibine alan bırakmayan Kartal, özellikle Masuaku'nun da etkili bindirmeleriyle iyi pozisyonlar buldu. Kupa golcüsü Salih takipçiliğini gösterdi ve perdeyi açan golü attı.
Ardından yerine giren Tosun Paşa kafayla maçı kotaran golü Konyaspor filelerine gönderdi. Semih, Muçi, Al Musrati, Salih, Necip (Harikaydı), Masuaku, enerjilerini idareli kullanarak işlerini iyi yaptılar.
Muçi'nin hiç pozisyon yokken iki hareketle rakip kale önüne gelmesi, aynı şekilde Semih'in en zor pozisyonda klas bir dönüşle ceza sahasına girmesi, şapka çıkarılacak hareketler.
Muçi'nin ofsayt olan pozisyonda kaleye attığı ve ağları bulan şutu da muhteşemdi. Kupa'ya pençe atan Kartal, pazar günü de ligin kaderini belirlemek için pençelerinin hazır olduğunu gösterdi.
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