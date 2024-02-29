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Spor yazarları Beşiktaş - Konyaspor maçını değerlendirdi

Son dakika Beşiktaş haberleri... Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Beşiktaş sahasında konuk ettiği TÜMOSAN Konyaspor'u 2-0 yenerek adını yarı finale yazdırdı. Fotomaç Gazetesi yazarları da mücadeleyi dikkat çeken sözlerle değerlendirdi. İşte o yazılar... (BJK spor haberleri)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 29 Şubat 2024 Perşembe 07:54
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Spor yazarları Beşiktaş - Konyaspor maçını değerlendirdi

SİNAN VARDAR - AVRUPA İÇİN

Beşiktaş için bu senenin en önemli maçları artık Ziraat Türkiye Kupası'nda oynayacağı maçlar. Önümüzdeki yıl Avrupa kupasında olabilmek için bu maçları da kazanması gerekiyor. Süper Ligde küme düşme tehlikesi yaşayan Konyaspor biraz eksik bir kadro ile sahaya çıktı.

Spor yazarları Beşiktaş - Konyaspor maçını değerlendirdi

Konyaspor kalecisi Deniz oyunu geç başlatarak, takımının sürekli ileri gitmesini isteyerek biraz zaman kazanmaya çalıştığı ilk yarıda, Beşiktaş da vasat bir futbol ortaya koydu.

Spor yazarları Beşiktaş - Konyaspor maçını değerlendirdi

Fakat bir önceki yazımda söylemiştim, Muçi'den kaleyi gördüğü her an etkili şutlar izleyeceğiz diye. Yine bu şutlardan birini çekti 32. dakikada ve Konyaspor kalecisi Deniz kontrol edemedi. Salih Uçan dönen topu iyi bir zamanlama ile gole çevirdi ve Beşiktaş rahat bir nefes aldı.

Spor yazarları Beşiktaş - Konyaspor maçını değerlendirdi

İkinci yarıya Beşiktaş daha istekli başladı. Cenk fırsatçılığını gösterdi nefis bir kafa plase ile ikinci golü buldu Kara Kartal... Konyaspor oyunun sonlarına doğru baskıyı arttırsa da istediğini alamadı. Beşiktaş için G.Saray maçı öncesi biraz da olsa antrenman havasında geçen, fazla zorlanmadan kazandığı güzel bir maç oldu ve turu atlamayı bildi.

Spor yazarları Beşiktaş - Konyaspor maçını değerlendirdi

Hafta içinde hatta saati geç olmasına rağmen tribünleri dolduran ve takımını yalnız bırakmayan Beşiktaş taraftarlarını canı yürekten kutluyorum. Asbaşkan Onur Göçmez, Tüpraş Stadyumu'ndaki 400. golü sebebiyle maç öncesi Salih Uçan'a plaket verdi. Bunlar Beşiktaş'a yakışan davranışlar. Başkan ve Yönetim Kurulu'nu ince düşüncelerinden dolayı tebrik ediyorum.

Spor yazarları Beşiktaş - Konyaspor maçını değerlendirdi

TURGAY DEMİR - KARTAL PENÇESİ

Aklında derbi olduğu halde Konyaspor karşısında çok zorlanmayan bir Beşiktaş izledik. Kartal ligde olduğu gibi Kupa'da da rakibini yenerken, oyunun büyük bölümünde kontrolü elinde tuttu. Evet Kartal'ın aklında derbi vardı, çünkü sorumsuzca yapılan açıklamalar ve Beşiktaş Asbaşkanının alakasız bir konuyla ilgili savcılığa şikayet edilmesi, Icardi'ye verilen komik ceza ortamı çok gerdi.

Spor yazarları Beşiktaş - Konyaspor maçını değerlendirdi

Siyah-beyazlı futbolcular da, hem yöneticilerini onore etmek, hem de son dönemdeki TFF kararları ve hakem hatalarına futbol diliyle tepki göstermek için derbiyi büyük bir fırsat olarak görüyorlar. Pazar günü yüreklerini çimlere sereceklerine şüphe yok. Santos da derbiyi düşünerek 2-0'ı bulduktan sonra bazı oyuncularını son yarım saatte kenara aldı. Doğrusu da buydu. Beşiktaş zorlanmadı dedik, hakikatten öyle bir maç oldu.

Spor yazarları Beşiktaş - Konyaspor maçını değerlendirdi

İlk dakikadan itibaren kanatlardan bindiren, orta sahada Al Musrati ve Salih'le rakibine alan bırakmayan Kartal, özellikle Masuaku'nun da etkili bindirmeleriyle iyi pozisyonlar buldu. Kupa golcüsü Salih takipçiliğini gösterdi ve perdeyi açan golü attı.

Spor yazarları Beşiktaş - Konyaspor maçını değerlendirdi

Ardından yerine giren Tosun Paşa kafayla maçı kotaran golü Konyaspor filelerine gönderdi. Semih, Muçi, Al Musrati, Salih, Necip (Harikaydı), Masuaku, enerjilerini idareli kullanarak işlerini iyi yaptılar.

Spor yazarları Beşiktaş - Konyaspor maçını değerlendirdi

Muçi'nin hiç pozisyon yokken iki hareketle rakip kale önüne gelmesi, aynı şekilde Semih'in en zor pozisyonda klas bir dönüşle ceza sahasına girmesi, şapka çıkarılacak hareketler.

Spor yazarları Beşiktaş - Konyaspor maçını değerlendirdi

Muçi'nin ofsayt olan pozisyonda kaleye attığı ve ağları bulan şutu da muhteşemdi. Kupa'ya pençe atan Kartal, pazar günü de ligin kaderini belirlemek için pençelerinin hazır olduğunu gösterdi.

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