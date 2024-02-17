Haberler Beşiktaş Yüksekten uçacak

Yüksekten uçacak

Yeni takviyelerle güçlenen Kartal, Santos’la çıkışa geçecek. Portekizli teknik direktörün liderliğinde istenilen sonuçları alamayan Kara Kartallar, yapılan kaliteli takviyelerle yeniden uçuşa geçmeyi hedefliyor. Ernest Muci, Musrati, Joe Worrall, Jonas Svensson gibi isimleri kadrosuna katan Beşiktaş, ligin bitimine kadar hem sonuç hem futboluyla alkışlanmak istiyor.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 17 Şubat 2024 Cumartesi 06:50
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Yüksekten uçacak

Beşiktaş'ta gözler yeni takviyelerle güçlenen takımın, sezonun geri kalanında nasıl bir performans sergileyeceğine çevrilmiş durumda. Siyahbeyazlılarda üst üste alınan kötü sonuçlar nedeniyle şampiyonluk yarışının çok uzağında kalınmasının ardından taraftarlar isyan bayrağını çekti. Camianın bu tepkisine kayıtsız kaymayan yeni yönetim de bunun üzerine tüm şartlarını zorlayarak kaliteli isimleri renklerine katmayı başardı. Tribünlerin sadece kötü sonuçlar değil, oynanan futboldan da memnun kalmaması, büyük umutlarla takımın başına getirilen teknik direktör Santos'u bile tartışılır duruma getirdi.

İLK HEDEF TÜRKİYE KUPASI'NI ALMAK

Hasan Arat başkanlığındaki yönetim bunun üzerine ara transfer döneminde yaptığı üst üste takviyelerle takımı güçlendirdi. İlk olarak Adana Demirspor'dan Johan Svensson'u renklerine katan siyahbeyazlılar, ardından Joe Worrall, Ernest Muci ve Al-Musrati'yi transfer ederek hem Portekizli teknik adamın elini güçlendirdi, hem de siyah-beyazlı camianın ortaya konulacak kaliteli futbol için umutlarını artırdı. Sezon başından bu yana yaşanan sakatlıklar nedeniyle takımdan uzak kalan isimlerin de birer birer geri dönmesiyle güçlenen Kara Kartal; sezon sonuna kadar hem skor hem de ortaya konulacak kaliteli futbol ile yeniden yükselişe geçmenin planını yapıyor. Öncelikli hedef Türkiye Kupası'na almak ve ligi üçüncü sırada tamamlamak.

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