BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Salih Uçan'dan büyük fedakarlık!
Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında 3-0 kazanılan Fatih Karagümrük maçına 11'de başlayan Salih Uçan, yaşadığı sakatlık sonrasında oyundan alınmıştı. Yıldız oyuncunun bu sezon birçok maçta sakatlığına rağmen görev yaptığı ortaya çıktı. | BEŞİKTAŞ HABERLERİ
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Bu maç öncesinde grip olan ve yüksek ateşle Sivasspor mücadelesinde takımını yalnız bırakmayan 30 yaşındaki futbolcu, sakatlığının nüksetmesinin ardından formasından bir süre ayrı kalacak.
SAKATLIĞINA RAĞMEN GÖREV YAPTI!
Süper Lig'in ikinci devresi henüz yeni başlarken, Salih Uçan 28 maçta sahaya çıktı. Bu maçlarda takımına 3 gol, 5 asistlik katkı veren başarılı futbolcu, gerek Afrika Uluslar Kupası sebebiyle oluşan oyuncu eksikliği gerekse sakatlıklar nedeniyle birçok maçta sakatlığına rağmen görev yaptı.
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