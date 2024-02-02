BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Salih Uçan'dan büyük fedakarlık!

Bu karşılaşmanın ardından 16 Ocak'ta Eyüpspor ile Türkiye Kupası'nda oynanan müsabakada iğneyle sahaya çıkan Salih, siyah-beyazlıları öne geçiren golü kaydederken, devre arasında yerini Tayfur Bingöl'e bıraktı.

Bu sakatlığın ardından en az 2 hafta dinlendirilmesi yönünde rapor verilen tecrübeli orta saha oyuncusu, hem takımdaki eksikler hem de Teknik Direktör Fernando Santos'un isteğiyle Sivasspor deplasmanında da 11'de görev aldı.