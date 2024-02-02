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BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Salih Uçan'dan büyük fedakarlık!

Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında 3-0 kazanılan Fatih Karagümrük maçına 11'de başlayan Salih Uçan, yaşadığı sakatlık sonrasında oyundan alınmıştı. Yıldız oyuncunun bu sezon birçok maçta sakatlığına rağmen görev yaptığı ortaya çıktı. | BEŞİKTAŞ HABERLERİ

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 02 Şubat 2024 Cuma 12:44
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BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Salih Uçan'dan büyük fedakarlık!

Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında 3-0 kazanılan Fatih Karagümrük maçına 11'de başlayan Salih Uçan, yaşadığı sakatlık sonrasında oyundan alınmıştı.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Salih Uçan'dan büyük fedakarlık!

Bu karşılaşmanın ardından 16 Ocak'ta Eyüpspor ile Türkiye Kupası'nda oynanan müsabakada iğneyle sahaya çıkan Salih, siyah-beyazlıları öne geçiren golü kaydederken, devre arasında yerini Tayfur Bingöl'e bıraktı.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Salih Uçan'dan büyük fedakarlık!

Bu sakatlığın ardından en az 2 hafta dinlendirilmesi yönünde rapor verilen tecrübeli orta saha oyuncusu, hem takımdaki eksikler hem de Teknik Direktör Fernando Santos'un isteğiyle Sivasspor deplasmanında da 11'de görev aldı.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Salih Uçan'dan büyük fedakarlık!

Bu maç öncesinde grip olan ve yüksek ateşle Sivasspor mücadelesinde takımını yalnız bırakmayan 30 yaşındaki futbolcu, sakatlığının nüksetmesinin ardından formasından bir süre ayrı kalacak.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Salih Uçan'dan büyük fedakarlık!

SAKATLIĞINA RAĞMEN GÖREV YAPTI!

Süper Lig'in ikinci devresi henüz yeni başlarken, Salih Uçan 28 maçta sahaya çıktı. Bu maçlarda takımına 3 gol, 5 asistlik katkı veren başarılı futbolcu, gerek Afrika Uluslar Kupası sebebiyle oluşan oyuncu eksikliği gerekse sakatlıklar nedeniyle birçok maçta sakatlığına rağmen görev yaptı.

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