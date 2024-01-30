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İspanyol beyin Carlos Soler!

Yönetim, PSG’nin 27 yaşındaki ön liberosu için nabız yokluyor

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 30 Ocak 2024 Salı 06:50
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İspanyol beyin Carlos Soler!
Beşiktaş yönetimi, teknik direktör Santos'un raporu doğrultusunda transfer çalışmalarını sürdürüyor. İlk olarak savunma hattını güçlendirmek isteyen siyah-beyazlılar, orta sahasına da kaliteli bir isimle kuvvetlendirmenin peşinde. İkinci Başkan Hüseyin Yücel'in, PSG kulübüyle yapılan görüşmelerde Carlos Soler'in durumu sorduğu öğrenildi. Yücel, 27 yaşındaki İspanyol ön libero için Fransız ekibine 'satın alma opsiyonlu kiralama' teklifinde bulunurken, PSG'yi yetkililer ise olumlu ya da olumsuz bir yanıt vermedi.
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