TRANSFER HABERİ: Beşiktaş'a Portekizli yıldız! Kulübü yeşil ışık yaktı

Real Betis ile yapılan pazarlıklarla yarı yarıya ödeme formülü gündeme getirildi.

BEŞİKTAŞ'IN ELİNDE ÖNEMLİ KOZ OLACAK 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunan Carvalho'nun yüksek maaşından çıkmak isteyen Real Betis, şu ana kadar Beşiktaş'ın bu teklifine olumlu yanıt vermedi.