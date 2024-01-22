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TRANSFER HABERİ: Beşiktaş'a Portekizli yıldız! Kulübü yeşil ışık yaktı

Son dakika spor haberi: Beşiktaş orta saha mevkisine takviye yapmak için kolları sıvadı. Nokta atışı bir takviye yapmak isteyen siyah-beyazlılar, teknik direktör Fernando Santos'un özellikle kadrosunda görmek istediği Portekizli yıldız için geri sayıma geçti. İşte o isim ve detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 22 Ocak 2024 Pazartesi 06:50
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TRANSFER HABERİ: Beşiktaş'a Portekizli yıldız! Kulübü yeşil ışık yaktı

Beşiktaş, teknik direktör Fernando Santos'un raporu doğrultusunda transfer çalışmalarını sürdürüyor.

TRANSFER HABERİ: Beşiktaş'a Portekizli yıldız! Kulübü yeşil ışık yaktı

Yönetim, William Carvalho'yu gündemine almıştı.

TRANSFER HABERİ: Beşiktaş'a Portekizli yıldız! Kulübü yeşil ışık yaktı

Siyah-beyazlılar, Real Betis forması giyen Portekizli oyuncu için temas kurdu.

TRANSFER HABERİ: Beşiktaş'a Portekizli yıldız! Kulübü yeşil ışık yaktı

Kurmaylar yıldız isim için İspanyol ekibinden olumlu dönüş aldı.

TRANSFER HABERİ: Beşiktaş'a Portekizli yıldız! Kulübü yeşil ışık yaktı

Fakat 31 yaşındaki orta sahanın yıllık maliyeti konusunda problem bulunuyor.

TRANSFER HABERİ: Beşiktaş'a Portekizli yıldız! Kulübü yeşil ışık yaktı

Siyah-beyazlılar, 3 milyon euro kazanan Carvalho'nun tüm maaşını karşılamak istemiyor.

TRANSFER HABERİ: Beşiktaş'a Portekizli yıldız! Kulübü yeşil ışık yaktı

Real Betis ile yapılan pazarlıklarla yarı yarıya ödeme formülü gündeme getirildi.

TRANSFER HABERİ: Beşiktaş'a Portekizli yıldız! Kulübü yeşil ışık yaktı

BEŞİKTAŞ'IN ELİNDE ÖNEMLİ KOZ OLACAK

2026 yılına kadar sözleşmesi bulunan Carvalho'nun yüksek maaşından çıkmak isteyen Real Betis, şu ana kadar Beşiktaş'ın bu teklifine olumlu yanıt vermedi.

TRANSFER HABERİ: Beşiktaş'a Portekizli yıldız! Kulübü yeşil ışık yaktı

Siyah-beyazlıların transfer listesinde ilk sıralarda yer alan Carvalho ise milli takımda teknik direktörlüğünü yapan Santos'la çalışmaya sıcak bakıyor.

TRANSFER HABERİ: Beşiktaş'a Portekizli yıldız! Kulübü yeşil ışık yaktı

Beşiktaş'ın tecrübeli futbolcunun bu isteğini pazarlıklarda koz olarak kullandığı öğrenildi.

TRANSFER HABERİ: Beşiktaş'a Portekizli yıldız! Kulübü yeşil ışık yaktı

İki kulüp arasında yapılan görüşmelerde sonuç çıkmazsa siyah-beyazlı takım listedeki alternatif isimlere yönelecek.

TRANSFER HABERİ: Beşiktaş'a Portekizli yıldız! Kulübü yeşil ışık yaktı

Carvalho, ön libero ve merkez orta saha olarak da görev yapabiliyor.

TRANSFER HABERİ: Beşiktaş'a Portekizli yıldız! Kulübü yeşil ışık yaktı

Yıldız isim profesyonel kulüp kariyerinde bugüne kadar 439 resmi maçta görev yaptı.

TRANSFER HABERİ: Beşiktaş'a Portekizli yıldız! Kulübü yeşil ışık yaktı

Tecrübeli oyuncu bu periyotta 24 gol atarken, 31 de asist yaparak toplamda 55 gole etki etti.

TRANSFER HABERİ: Beşiktaş'a Portekizli yıldız! Kulübü yeşil ışık yaktı

Carvalho'nun bonservis değeri ise 6 milyon Euro olarak biliniyor.

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