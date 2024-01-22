TRANSFER HABERİ: Beşiktaş'a Portekizli yıldız! Kulübü yeşil ışık yaktı
Son dakika spor haberi: Beşiktaş orta saha mevkisine takviye yapmak için kolları sıvadı. Nokta atışı bir takviye yapmak isteyen siyah-beyazlılar, teknik direktör Fernando Santos'un özellikle kadrosunda görmek istediği Portekizli yıldız için geri sayıma geçti. İşte o isim ve detaylar...
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Kurmaylar yıldız isim için İspanyol ekibinden olumlu dönüş aldı.
Fakat 31 yaşındaki orta sahanın yıllık maliyeti konusunda problem bulunuyor.
Siyah-beyazlılar, 3 milyon euro kazanan Carvalho'nun tüm maaşını karşılamak istemiyor.
Real Betis ile yapılan pazarlıklarla yarı yarıya ödeme formülü gündeme getirildi.
BEŞİKTAŞ'IN ELİNDE ÖNEMLİ KOZ OLACAK
2026 yılına kadar sözleşmesi bulunan Carvalho'nun yüksek maaşından çıkmak isteyen Real Betis, şu ana kadar Beşiktaş'ın bu teklifine olumlu yanıt vermedi.
Siyah-beyazlıların transfer listesinde ilk sıralarda yer alan Carvalho ise milli takımda teknik direktörlüğünü yapan Santos'la çalışmaya sıcak bakıyor.
Beşiktaş'ın tecrübeli futbolcunun bu isteğini pazarlıklarda koz olarak kullandığı öğrenildi.
İki kulüp arasında yapılan görüşmelerde sonuç çıkmazsa siyah-beyazlı takım listedeki alternatif isimlere yönelecek.
Carvalho, ön libero ve merkez orta saha olarak da görev yapabiliyor.
Yıldız isim profesyonel kulüp kariyerinde bugüne kadar 439 resmi maçta görev yaptı.
Tecrübeli oyuncu bu periyotta 24 gol atarken, 31 de asist yaparak toplamda 55 gole etki etti.
Carvalho'nun bonservis değeri ise 6 milyon Euro olarak biliniyor.
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